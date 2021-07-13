مقبلين على موجة جديدة.. تصريحات شديدة الخطورة لـ وزير الصحة الأردني

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، عن بدء دخول المملكة بموجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع أعداد الإصابات مؤخراً والوفيات.

وذكر وزير الصحة، لإذاعة “جيش إف إم” نقلتها صحيفة الغد الأردنية ، اليوم الثلاثاء، إن الأردن بدأ بالدخول بموجة جديدة من انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أن الإقبال على تلقي المطعوم يحد بشكل كبير من انتشار الموجة، بالإضافة الى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية العامة.

وحث وزير الصحة المواطنين إلى الإقبال على أخذ التطعيم في ظهور المتحور الجديد للفيروس “دلتا”.

وقال الوزير الأردني أن الجولات التفقدية على المستشفيات تأتي للتأكد من جهوزية المستشفيات الميدانية في ظل الارتفاع على إصابات كورونا محليا.

وأبان أن معظم الدخولات للمستشفيات هم من فئة غير متلقي لقاح كورونا، أو متلقي الجرعة الأولى.

وأشار إلى أن بريطانيا أعطت مطاعيم أكثر من الأردن بكثير، لكن الإصابات عادت بشكل كبير بين مواطنيها نتيجة التجمعات الرياضية الأخيرة.

ولفت الي أن الوصول الى تطعيم 4.5 مليون شخص في بداية أيلول المقبل سيقودنا لرفع كافة القيود بالمملكة، لكن عدم الوصول إلى هذا الرقم، سيكون رفع الإجراءات حينها بمثابة مغامرة كبيرة.

وحول عودة الطلبة للتعليم الوجاهي، افاد الهواري، بأن الأردن ليس جاهزاً حتى الآن لفتح المدارس، مؤكداً أن الوزارة ستفتح باب التطعيم لمن تجاوز 16 عاماً ولمن يريد إعطاء اللقاح لأبنائه.

يذكر أن الهواري تفقد، اليوم الثلاثاء، مستشفى عمان الميداني، وقال، في تصريحات، إن 85% من ادخالات المستشفيات أمس من غير متلقي المطعوم، داعيا المواطنين للإقبال على أخذ اللقاح.

وأضاف الهواري، أن عدد المرضى في العناية الحثيثة يبلغ 18 شخصا بنسبة أشغال 22 بالمئة، وفق “هلا أخبار”.

وشدد على أن الوزارة ستدعم المستشفى بكل ما يحتاجه استعدادا لأي ارتفاع بالإصابات