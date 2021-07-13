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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ جراحات المناظير يوضح مفهوم بطانة الرحم المهاجرة.. فيديو

أستاذ جراحات المناظير
أستاذ جراحات المناظير

قال الدكتور محمود سليمان، أستاذ جراحات المناظير والأورام الليفية، إن  الدورة الشهرية لدى السيدات عبارة عن بطانة الرحم التالفة التي لم تستخدم لدى الإناث.

وأضاف أستاذ جراحات المناظير، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، بطانة الرحم تتكون بسبب هرمون الأنوثة، موضحا أنه تم اكتشاف تشابه بين أنسجة بطانة الرحم وأنسجة الحوض وبعض أنسجة الجسم لدى بعض السيدات ،والفرق يكون في المستقبلات الموجودة على الأنسجة ببطانة الرحم.

الرحم المهاجرة
ولفت أستاذ جراحات المناظير، أن مفهوم بطانة الرحم المهاجرة يطلق على البطانة التي تتكون في أية مكان بالجسم غير الرحم ، بحيث يؤثر هرمون الأنوثة على أية بطانة أخرى بالجسم شبيهه ببطانة الرحم .

واستكمل أستاذ جراحات المناظير، أن مشكلة "بطانة الرحم " عند السيدات يسبب تسرب الدم داخل بطن السيدة ، مما يسبب تجمع في الدم داخل البطن ، يسبب التصاقات في الرحم .

وتابع أستاذ جراحات المناظير، أن تلك الالتصاقات تؤثر بالسلب على حركة الأنابيب لدى السيدة ، وتوترات في العلاقة الجنسية ، وتأخر في الإنجاب .

وفقا لموقع health24"" تضخم بطانة الرحم والإصابة فى كثير من الأحيان ببطانة الرحم المهاجرة هي حالة مؤلمة تؤثر على العديد من النساء ، ولكن في كثير من الأحيان تمر سنوات قبل أن يتم تشخيصها.

أعراض غير متوقعة مؤشر لإصابتك بمرض بطانة الرحم المهاجرة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع تبدأ الأنسجة التي عادة ما تبطن بداخل الرحم في النمو خارجها ، مما يؤثر على المبيض أو الأمعاء أو الأنسجة التي تفرز بالإضافة إلى الألم الجسدي الشديد فهو يؤثر على حالتك النفسية ولا ترتبط درجة الألم دائمًا بشدة بطانة الرحم.

ويعد ألم الحوض الذي يبدأ من قبل الدورة الشهرية ويستمر بضعة أيام أطول من الدورة الشهرية وتشنجات الحيض أول المؤشرات لمشاكل ببطانة الرحم هى حدوث ألم عند الذهاب إلى الحمام وقد يبدأ العلاج بالأدوية لتخفيف الألم وتناول الهرمونات مما قد يؤدي إلى تباطؤ نمو بطانة الرحم وسمكها.

معلومات لا تعرفينها عن بطانة الرحم
من جانبه أكد الدكتور محمد منير استشارى أمراض النساء والتوليد، أن بطانة الرحم المهاجرة هى عبارة عن خروج الأنسجة المكونة للرحم من مكانها الطبيعي وذهابها إلى أعضاء أخرى مثل قناة فالوب والمبيضين وعن من أبرز أعراض المرض الشعور ببعض الآلام الغريبة في أسفل البطن أثناء الدورة الشهرية وألم مزمن بالحوض وألم في حركة الأمعاء أثناء الدورة الشهرية.

ويمكن علاج بطانة الرحم المهاجرة يختلف وفقًا لكل حالة فيمكن علاجه من خلال الأدوية والتي تساهم في تقليل الآلام وعلاج المشكلة أو إجراء عملية جراحية.

أما عن تشخيص المرض يمكن عن طريق معرفة التاريخ المرضى وتحليل للهرمونات واستخدام الموجات الصوتية لفحص الحوض.

-ينصح باللجوء إلى التخصيب الاصطناعي عندما يتأخر الحمل والذي يعد المشكلة الرئيسية لدى السيدة المصابة ببطانة الرحم المهاجرة.

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