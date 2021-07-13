والد طفل مصاب بضمور العضلات بعد حصوله على العلاج: "ربنا يبارك لك يا ريس"

قال كريم الدين محمود والد الطفل آسر ثاني طفل مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، إن طفله خرج من مستشفى جامعة عين شمس بعد حصوله على الحقنة؛ مضيفًا "كنا نأمل بشدة في الحصول على هذا العلاج، فلم تستطع دول كثيرة الحصول على هذا الدواء لأن سعره خيالي، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قراره بدعم المرضى، وكل الأهالي بيدعوا له، مكنتش متخيل إن ده ممكن يتنفذ على أرض الواقع".

ضمور العضلات الشوكي



ولفت محمود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، إلى أن تقييم الأداء الحركي لطفله سيبدأ خلال 6 أشهر.



وتابع محمود "ربنا يبارك لك يا ريس في غضون 15 يوم جرى تدشين 3 مراكز للحقن، والاتفاق على توفير الأدوية لجميع الأطفال، وجرى إنشاء 24 عيادة في جميع أنحاء الجمهورية بالمجان لخدمة المرضى.

وأضاف محمود والد الطفل المصاب بمرض ضمور العضلات الشوكى "كنا نتابع حالة آسر مع رئيس وحدة أمراض عضلات وأعصاب كلية طب عين شمس، وكانت تتابع حالة آسر منذ عام ونصف، وأبلغتنا أنه جرى اختيار آسر للحصول على العلاج، وأشكر رئيس جامعة عين شمس بعدما أنهى كل الإجراءات وتواصل مع وزارة الصحة".

وأردف محمود، والد الطفل آسر "ابني حصل على الحقنة دون أن أدفع أي مقابل، والمبلغ كبير ويوازي 34 مليون جنيه مصري ودول كتير متقدرش على المبلغ ده، وخلال أيام قليلة سيحصل أطفال أخرون على الحقنة".

وأشار، إلى أن الأسرة اكتشفت أن نجلها مصاب بهذا المرض عندما كان في الشهر الخامس من عمره، حيث كان جسمه رخوا، ولم يكن يستطع تحريك ظهره أو رقبته.