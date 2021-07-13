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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثالث أيام العيد.. انطلاق برنامج صيف الإنتاج الثقافي على مسرح الهناجر

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

 يطلق قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى ثالث أيام عيد الأضحى، فعاليات برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي"، فى الثامنة مساء بالفترة من ٢٢ يوليو الجاري حتى ١٦ سبتمبر المقبل على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

يتضمن الشهر الأول من البرنامج مشاركة من الفرق الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، حيث تقدم " فرقة رضا، الفرقة القومية للفنون الشعبية، الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، السيرك القومى، فرقة أنغام الشباب "، باقة من استعراضاتهم وفقراتهم الفنية التى اشتهرت بها هذه الفرق طوال تاريخهم الفنى .

وانطلاقا من اهتمام وزارة الثقافة بالطفل، يحرص قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، أن يجد الطفل فى برنامج القطاع كل مايجذبه، لذا يتضمن الشهر الثانى من البرنامج مشاركة البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار بعرض أوبريت "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، ومشاركة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بعرض العرائس " على بابا والأربعين حرامي" لفرقة تحت ١٨، وأيضا فقرات من السيرك القومي، كما يشارك مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور بعرض " محل اللعب" .

ويقدم القطاع حفلاته بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، ويحرص على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بالنسبة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .

وزارة الثقافة مسرح خالد جلال قطاع الانتاج الثقافي عيد الأضحى المبارك ثالث أيام العيد مركز الهناجر للفنون

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