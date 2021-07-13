مصرع عامل وإصابة اثنين خلال هدم منزل في كفر الشيخ

شهدت قرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ اليوم، الثلاثاء، واقعة مأساوية، بعد أن لقى عامل مصرعه وأصيب اثنان آخران، أثناء قيامهم بالشروع في هدم منزل قديم، صادر له رخصة إزالة تمهيدًا لإعادة بنائه.



وكانت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة من شريف هيكل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، بالواقعة.



وتبين مصرع شخص "م.أ" 32 سنة ، وتم تحويله جثة هامدة إلى المستشفى، وإصابة "حاتم.ز "45 سنة، و"مسعد.ف" 45 سنة، مصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة، وحرر رجال الشرطة، المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وقال شريف هيكل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، لـ"صدى البلد"، إن مالك المنزل حاصل على رخصة هدم رقم 11 لسنة 2020م، وجميع إجراءاته القانونية سليمة، نافيًا ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بانهيار المنزل.



وأوضح أن العمال كانوا يشرعون في هدم المنزل وتعرضوا للحادث أثناء قيامهم بأعمال إزالة أحد الأسقف بالمنزل، ما أدى إلى مصرع أحد العمال، وإصابة العاملين الآخرين.