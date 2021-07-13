عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع عامل وإصابة اثنين خلال هدم منزل في كفر الشيخ

المنزل صاحب الواقعة
المنزل صاحب الواقعة

شهدت قرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ اليوم، الثلاثاء، واقعة مأساوية، بعد أن لقى عامل مصرعه وأصيب اثنان آخران، أثناء قيامهم بالشروع في هدم منزل قديم، صادر له رخصة إزالة تمهيدًا لإعادة بنائه.


وكانت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة من شريف هيكل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، بالواقعة.


وتبين مصرع شخص "م.أ" 32 سنة ، وتم تحويله جثة هامدة إلى المستشفى، وإصابة "حاتم.ز "45 سنة، و"مسعد.ف" 45 سنة، مصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة، وحرر رجال الشرطة، المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

«الأورمان» تستعد لذبح أضاحيها في مجزر كفر الشيخ

استجابة للنواب.. محافظ كفر الشيخ يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام


وقال شريف هيكل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، لـ"صدى البلد"، إن مالك المنزل حاصل على رخصة هدم رقم 11 لسنة 2020م، وجميع إجراءاته القانونية سليمة، نافيًا ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بانهيار المنزل.


وأوضح أن العمال كانوا يشرعون في هدم المنزل وتعرضوا للحادث أثناء قيامهم بأعمال إزالة أحد الأسقف بالمنزل، ما أدى إلى مصرع أحد العمال، وإصابة العاملين الآخرين.

كفر الشيخ شرع محافظة كفر الشيخ المستشفى جثة غرفة عمليات

موضوعات متعلقة

«الأورمان» تستعد لذبح أضاحيها في مجزر كفر الشيخ

توقيع بروتوكول بين مصر الخير وجمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية ببرج مغيزل .. صور

استجابة للنواب.. محافظ كفر الشيخ يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام

تعيين أول عميدة لـ طب أسنان كفر الشيخ.. سيرتها الذاتية

محافظ كفر الشيخ يجري حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن

وزير الأوقاف رشحني.. حكاية أول فتاة تقرأ القرآن أمام الرئيس السيسي|شاهد

مصر الحلوة .. الأنبا ماركوس يشتري صك الأضحية من مسئولي أوقاف كفر الشيخ

ضبط 660 كيلو دواجن ولحوم مجهولة المصدر في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

فن هادف وراق .. قومي المرأة يشيد بالجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ"

الزمالك: لا توجد أي اتصالات مع رئيس اتحاد الكرة

إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بفيروس كورونا

هتاخد شقة بس متبيعهاش..أحمد موسى: مفيش حتة في مصر مفيهاش شغل ومشروعات

معجزة طبية.. مريضة تغادر المستشفى بعد استمرار إصابتها بكورونا لمدة 100 يوما

مانشستر يونايتد يتواصل مع ريال مدريد لضم فاران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

قبل الانتقال إليها| السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات بالعاصمة الإدارية

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

الصحة تشكر سلوفينيا على دعم مصر بـ 250 ألف جرعة من لقاح كورونا

انكسار وحزن رامي صبري في عزاء شقيقه ..صور مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

طبيب نساء تحرش بـ 6 آلاف امرأة.. والمحكمة تلزمه بـ 73 مليون دولار تعويضات

فيديو

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ