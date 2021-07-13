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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الأورمان» تستعد لذبح أضاحيها في مجزر كفر الشيخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستعد جمعية الأورمان لذبح أضاحيها بمحافظة كفر الشيخ خلال أيام التشريق داخل مجزر كفر الشيخ المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري.


وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية خصصت (30) عجلاً بلدياً سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة كفر الشيخ.

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وأوضح شعبان أن عملية الذبح سوف تبدأ سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلي مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.


وأشار شعبان إلى أن الكمية المخصصة من اللحوم المستورد 28 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالي محافظة كفر الشيخ وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.


الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سَنَوِيًّا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية

الأورمان عيد الأضحى كفر الشيخ وزارة الزراعة محافظ كفر الشيخ

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