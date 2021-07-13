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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

20 %؜ .. وزيرة الثقافة تقرر تخفيض الايجارات لدور النشر بمعرض الكتاب

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

قررت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة  تخفيض قيمة الايجارات التي كانت مقررة لجميع دور النشر المصرية والعربية في هذه الدورة الاستثنائية فقط لمعرض القاهرة الدَولي للكتاب بنسبة ٢٠ ٪؜ وذلك دعما لصناعة النشر يأتي ذلك ضمن سلسلة الإجراءات والقرارات التي توليها الدولة المصرية لصناعة النشر والكتاب وتخفيف الأعباء عن صناعها . 


قالت وزيرة الثقافة إن حرصها على اتخاذ مثل هذه القرارات الجادة، تأتي في إطار تفعيل منهجية الدولة المصرية بشأن صناعة الكتاب وَدعم صناعة النشر بهدف زيادة معدلات انتاج المعرفة وزيادة معدلات القراءة بما ينعكس، ايجابا على بناء الانسان المصري وخلق احيال واعية قادرة على الحفاظ على مقدرات الوطن التنموية. 


يذكر أن وزيرة الثقافة اتخذت سلسلة من الإجراءات دعما لصناعة النشر والناشرين بهذه الدورة الاستثنائية لمعرض الكتاب حيث قررت زيادة عدد أيام معرض الكتاب مع الإبقاء على قيمة الإيجار وفقاً للمدة التي كانت مقررة سلفا ليستفيد الناشرون منها دعما لصناعة النشر.  


يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D  .

كتاب إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الكتاب صناعة النشر تخفيف الاعباء الكتب

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