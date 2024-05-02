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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

ارشيفي
ارشيفي

أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتورة فارسين اغابيكيان شاهين، أهمية دعم الحكومة ومساندتها لإنجاح مهامها.

جاء ذلك خلال لقائها والقنصل السويدي العام جوليوس ليلجستروم اليوم الخميس في مقر الوزارة.

وشددت الوزيرة الفلسطينية في بيان لها؛ على الأولويات المتمثلة بوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية، ووضع حد لانتهاكات المستعمرين في الضفة الغربية، وإعادة الاعمار وتحقيق الاستقرار المالي.

كما بحثت مع القنصل آليات التعاون المشترك في المستقبل، وسبل تعزيز العلاقات الفلسطينية السويدية وتطويرها في مختلف المجالات.

بدوره، أشاد القنصل السويدي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، مؤكداً موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة.

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