الأمم المتحدة تدعو جورجيا إلى سحب مشروع قانون "النفوذ الأجنبي"

دعا فولكر تورك رئيس المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى "سحب" مشروع القانون المتعلق بـ "النفوذ الأجنبي" الذي يدرسه البرلمان الجورجي حاليا.

وأعرب فولكر تورك عن قلقه بشأن الاستخدام "غير المتناسب" للقوة ضد من يعارضونه، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وجاء في بيانه: "أحث السلطات الجورجية على سحب مشروع القانون هذا والدخول في حوار، خاصة مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام".

وأضاف: "إن تصنيف المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الممولة من الخارج على أنها "منظمات تعمل لصالح قوة أجنبية" يشكل تهديدًا خطيرًا للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".