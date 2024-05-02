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رئيس التحرير
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يستهدف الشباب وهذا موعد إطلاقه| ما أول بنك رقمي في مصر؟ تفاصيل

البنك المركزي يمنح
البنك المركزي يمنح رخصة أول بنك رقمي

أول بنك رقمي في مصر.. وافق مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، بشكل مبدئي، إطلاق أول بنك رقمي في مصر تحت مسمي "وان بنك onebank"، وذلك بحسب شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر.

وبذلك يعد "وان بنك onebank" هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي ، وجار الانتهاء من المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص.

أول بنك رقمي في مصر

وشملت المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص، الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، وتأتي هذه الإجراءات حتي يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

ويهدف "onebank وان بنك"، أول بنك رقمي في مصر، إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك، ومن المقرر أن ينطلق البنك الرقمي الجديد عقب الانتهاء من كافة الإجراءات.

البنك الرقمي وان بنك onebank

ويسعى البنك الرقمي "وان بنك onebank" لتقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة. 
 وتعزز تلك الإجراءات تسريع وتيرة استفادة العملاء من الخدمات الرقمية، بما يساعد على نشر آليات الشمول المالي كأحد أولويات المجلس الأعلي للمدفوعات والدفع الإلكتروني التي وجهت بها القيادة السياسية خلال نصف العقد الماضي.

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر  

ويسعى البنك الرقمي "وان بنك onebank" ، للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.

وعن طريق البنك الرقمي "وان بنك onebank"، سوف يتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات جميع العملاء، وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت.

بنك مصر

وفي سياق متصل، توقع محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، في وقت سابق إطلاق البنك الرقمي التابع لبنك مصر كأول بنك رقمي في مصر خلال الربع الأول من العام 2024، وقال الأتربي في تصريحات له، إن بنك مصر من أوائل البنوك التي عرفت أهمية البنوك الرقمية لذلك قمنا منذ 3 سنوات بتأسيس البنك بإدارة مختلفة عن إدارة بنك مصر.

وأضاف رئيس بنك مصر، أنه تم الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم، وكان بنك مصر أول من تقدم للحصول على رخصة بنك رقمي وذلك بعد قيام البنك المركزي بإصدار قواعد وإجراءات الحصول على رخصة بنوك رقمية.

البنك الرقمي يستهدف الشباب

وكانت قد أوضحت شركة مصر للابتكار الرقمي، في بيان سابق لها، أنها تستهدف الشباب بشكل أساسي من البنك الرقمي الجديد، نظرًا لكونهم أكثر قدرة على التعامل مع الوسائط الرقمية المختلفة، خاصة وأن البنوك الرقمية تقدم خدمات أكثر تميزًا للعملاء، لأنها تقدم خدمات قائمة على البيانات.

وتعول شركة مصر للابتكار الرقمي، على هذا المشروع الطموح كي يحقق نجاحًا كبيرًا، وأن يقود السوق في هذا المجال، خاصة بعد توفير كل الإمكانيات التكنولوجية الحديثة والخبرات البنكية والمصرفية الكبيرة، المدعومة بخبرات بيوت الخبرة العالمية من الشركات الرائدة في إنشاء البنوك الرقمية.

قواعد ترخيص البنوك الرقمية

أصدر البنك المركزي في يوليو الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من إجمالي قيمة رأس المال.

وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري، فى حالة ممارسة جميع أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.
 وكان قد أسس بنك مصر قبل 4 أعوام، شركة مصر للإبتكار الرقمي، بغرض تدشين أول بنك رقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية الحالية وتوسيع شرائح العملاء والمنتجات الجديدة، وتيسير تقديم كافة الخدمات البنكية القائمة علي التكنولوجيا الجديدة.

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