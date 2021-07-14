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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على الهلباوى بساقية الصاوى .. الجمعة القادم

على الهلباوى
على الهلباوى

تنظم ساقية الصاوى يوم الجمعة القادمة حفلاً للفنان والمنشد على الهلباوى ، وذلك بقاعة النهر بفرع الزمالك . 


ولد على الهلباوى فى القاهرة ونشأ وتعلم الإنشاد الدينى حيث أن والده الشيخ/ محمد الهلباوى القارئ والمبتهل فى الإذاعة والتليفزيون المصرى وشاهـد معظـم مشـاهير الـقراء والمبتهلين فـى مصر مثـل الشيخ/ محمد عمران والشيخ/ إبراهيم الإسكندرانى والشيخ/ ممدوح عبد الجليل.

 

 وكان على الهلباوى  يحضر لقاءات بينهم ويسمعهم وكان ينشد على الهلباوى فى الإذاعة المدرسية حتى وصل صيته إلى الإدارة التعليمية وأصبح يشارك فى كل حفلات الإدارة التعليمية ووزارة الشباب والرياضة وحصل على المركز الأول فى الإنشاد الدينى سنة 1997 .

 

أنهى على الهلباوى الدراسة سافر مع والده كمدير لفرقته ومنشد إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية وشارك فى مهرجانات عديدة.

 

على الهلباوى  عضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى،و شارك على في العديد من الحفلات الموسيقية، كما قام بالغناء في دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية.

 

مشاركة سينمائية : 

 

كان لـ على الهلباوى  مشاركه سينمائية في فيلم الميكروفون، وحصل على جائزة أحسن أغنية عن أغنية مرسال حبيبتي وهي أشهر أغانيه.

 

ومن المقرر ان يشجو على الهلباةى خلال الحفل بعدد من الأغانى الخاصة به مثل انا المصرى ، عايز بلادى تكون أحسن وغيرها من الاعمال العالقة فى أذهان جمهوره.
 

علي الهلباوي الفنان علي الهلباوي ساقية الصاوي فرع الزمالك قاعة النهر

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