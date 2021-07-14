نشرة أخبار التوك شو ... الأرصاد تعلن قدوم موجة شديدة الحرارة فى هذا الموعد .. و الصحة العالمية تزف بشرى حول كورونا بـ مصر

تناولت برامج “التوك شو” اليوم، الأربعاء، العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي..

الأرصاد تعلن عن تفاصيل قدوم موجة شديدة الحرارة فى هذا الموعد



قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الطقس مازال فى المعدلات الطبيعية ولا يشهد أى تغيرات جوية خلال اليومين القادمين.



وأضافت " شاكر " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن طقس بعد غد الجمعة من المتوقع أن يشهد موجة شديدة الحرارة بمعدل ارتفاع 3 درجات وستصل درجات الحرارة 39 درجة مئوية لافتا إلى أن الشبورة المائية خفيفة غير مؤثرة على السائقين وتتلاشى سريعا عند ظهور أشعة الشمس ..

وأشارت إلى أن نسب درجات الحرارة المرتفعة السبب الرئيسى فى ارتفاع نسب الرطوبة ونصحت بتجنب التواجد بقرب أشعة الشمس خاصة فى فترة الظهيرة ، والوقت المثالى هو فترة الصباح الباكر وفترة ما قبل المغرب للاستمتاع ب الشواطئ والمنتجعات .

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية قد اعلنت، أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، خلال الطقس اليوم الأربعاء، على جميع أنحاء البلاد، يقابل ذلك انخفاض طفيف أيضا في معدل نسب الرطوبة على جميع الأنحاء.



هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن الطقس اليوم الأربعاء، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ويكون الطقس اليوم معتدل الحرارة رطبا، ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس اليوم الاربعاء، يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27.



وحول نسب الرطوبة في الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 35، السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 45 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 10



خبير يكشف عن الشروط المطلوبة للحصول على شقة من التمويل العقاري

قال الخبير الأقتصادي أحمد أبو علي، إن مبادرة التمويل العقاري التي تم الإعلان عنها من 3 شهور من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في إطار الهدف العام للدولة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.



وأضاف " أبو علي " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن"، أنه على مدار سنوات طويلة كانت فكرة توفير سكن ملائم أو الحصول على سكن تمثل تحديا ومشكلة كبيرة جداً لقطاع عريض من الشعب.



وأوضح الخبير الأقتصادي،أن إطلاق مبادرة التمويل العقاري تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.

وأشار إلى أن المبادرة تشترط أن يكون المستفيد مصري الجنسية، ويستفيد منها أصحاب المهن الحرة والحرف وذوو الاحتياجات الخاصة، وهناك إمكانية استفادة أصحاب المعاشات، حيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل.

وتابع : بالنسبة لمحدودى الدخل، يكون الشخص الأعزب، صافى دخله 4500 جنيه ، و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وبالنسبة لمتوسطى الدخل ، يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب ، و14 ألف جنيه للأسرة، وهذه الشريحة متاح لها وحدة سكنية بمبالغ تصل إلى 1.1 مليون جنيه ، ويتم دفع 15% دفعة مقدم.



الصحة تطلق المشروع القومي للبلازما .. تعرف على شروط التبرع

قالت الدكتورة هالة عدلي، العضو المنتدب السابق بهيئة المصل واللقاح، إن صناعة البلازما كانت موجودة فى مصر، مشيرة إلى أنه كان يوجد مصنع بالمصل واللقاح ضمن خطة إعداد الدولة.

وأضافت "هالة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالاستجابة للمشروع القومي للبلازما، موضحة أنه لايوجد فى الشرق الأوسط أو أفريقيا مصنع لمشتقات الدم.

وتابعت أن مشتقات البلازما تكون أدوية منقذة للحياة، حيث توجد بها أدوية مهمة جدا يتم استخدامها فى حالات كثيرة جدا مثل علاج الكلى والكبد والحروق والأطفال من تحمل مرضى الهيموفيليا.

وأشارت إلى أنه يوجد شروط للتبرع بالبلازما، مثل ألا توجد لديه أى أمراض ولا يحمل أى نوع من أنواع الفيروسات، أما الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، فلا يوجد لهم أى عائق.

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بوزارة الصحة ، أن مركز تجميع البلازما تكمن أهميته في تجميع البلازما ، مؤكدة أن البلازما هي أحد مكونات الدم وتستخدم في علاج العديد من المرضى .

وأضافت أن البلازما تعالج عوامل التجلط وتعالج النزيف المزمن لافته إلى أن البلازما يتوفر بها بروتينات مهمة تساعد علي علاج امراض الكبد والكلي .

وأوضحت النحاس ، أن المركز يحتوي علي 17 كرسي مجهزة للتبرع بالدم وسنقوم في الفترة القادمة بافتتاح 6 مراكز لتجميع البلازما وستعمل هذه المراكز علي تجميع 300 ألف لتر من البلازما .

وتابعت : من أجل متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين قمنا بتزويد مركز تجميع البلازما بوحدة استطلاع آراء المتبرعين .





قالت الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومى للتبرع بالبلازما، إن هناك خطة لافتتاح 20 مركزًا للتبرع بالبلازما في المحافظات.



وأضافت أن التبرع بالدم يشبه التبرع بالبلازما، ولكن التبرع بالبلازما يختلف بالحصول على البلازما فقط ويتم إعادة الدم لـ المواطن.



ولفتت إلى أن المواطن يستطيع التبرع بالبلازما كل أسبوعين أو ثلاث أسابيع، بخلاف التبرع بالدم الذى يكون كل ثلاثة أشهر.



وأشارت إلى أن مركز تجميع البلازما بالعجوزة، جاهز لـ استقبال المواطنين، حيث إن المركز فيه جميع الأجهزة.



محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل المرحلة الثانية لتطوير مدينة الطور

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،إن المحافظة تشهد أزهى عصورها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فى ظل تدشين المشروعات القومية والتطوير المستمر لكافة قطاعات المحافظة ، بالاضافة لتطوير المرحلتين الأولى والثانية لمدينة الطور ..

وأضاف " فودة " ، خلال تقريرخاص ببرنامج اذاعه برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن تطوير مدينة الطور ب المرحلة الثانية يتبقى لها تطوير شارع حمام موسى ، توسعته وعمل ممشى وتددشين مسجد الروضة بالإضافة لمسرح الطور قصر ثقافى مفتوح ب المحافظة .



ولفت إلى أن محافظة جنوب سيناء تمتلك مواهب فنية والمحافظة تعمل على دعمهم فى مدينة الطور بالتعاون مع وزارة الثقافة ، لافتا إلى أن المحافظة حدودية وتمتلك قدرات وإمكانيات كبرى ومقومات سياحية ، فنية ، إبداعية ..

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، والدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، نائباً عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد شاركا في فاعليات أولى أيام المعسكر الخامس لأبناء المصريين بالخارج في إطار المبادرة الرئاسية " اتكلم عربي"

حيث انطلق الاثنين الماضى ، معسكر الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج في شرم الشيخ، والذي يستمر حتى 17 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "ويل سبرنج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات المتنوعة.

صرحت الوزيرة بأن المعسكر هذه المرة يأتي استكمالاً لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

واعلنت وزيرة الهجرة أن الأديبة سماح أبو بكر عزت ضيفة شرف هذا المعسكر، باعتبارها واحدة من كبار الكُتاب المتخصصين في أدب الطفل والأسرة، وأن تعاون الوزارة معها يأتي في إطار دعم مبادرة "اتكلم عربي" والارتقاء بها والتي تستهدف الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، خاصة بعد أن حظيت المبادرة برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن المعسكر مخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الانتماء والحس الوطني في نفوسهم، فضلا عن الترويج لمعالم مصر السياحية وما تتمتع به من أمن وأمان، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن أي إشاعات مغرضة يتم تداولها، وذلك إلى جانب مشاركة عدد من أبناء شهداء الوطن في هذا المعسكر، مؤكدة أن آبائهم هم أبطال مصر الذين سطروا ملاحم وطنية ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن العظيم.

وألقت الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ كلمة رحبت فيها بالوزيرة والحضور معربة عن سعادتها بحضور هذا المعسكر، متمنيةً تحقيق الاستفادة القصوى من هذا التجمع الذي يضم أبناء المصريين المقيمين في الخارج من أعمار وثقافات مختلفة، بالإضافة لتحقيق الهدف الأساسي من المعسكر وهو حث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية، في إطار المبادرة الرئاسية " اتكلم عربي".



الصحة العالمية تزف بشرى حول مستوى انتشار كورونا في مصر.. تفاصيل

أذاعت فضائية اكسترانيوز خبرا عاجلا على لسان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كشفت خلاله أن منظمة الصحة العالمية تضع مصر فى المستوى الأقل من حيث خطر انتشار وباء كورونا .



يذكر أن هيئة الدواء المصرية قد حذرت من استخدام المستحضرات مجهولة المصدر، التي يتم الترويج لها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، في إنقاص الوزن وعلاج السمنة.



وقالت الهيئة إنه بالبحث، وُجد أن العديد من هذه المستحضرات غير مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، وقد يلجأ البعض لاستخدامها في إنقاص الوزن دون معرفة مكوّناتها مما قد يسبب أضرارا صحية بالغة.



وناشدت الهيئة المواطنين عدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات التي تروج للمستحضرات مجهولة المصدر دون الرجوع للجهات الرسمية لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية وما يترتب عليه من أضرار صحية بالغة.



وطالبت الهيئة المواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول أي من المستحضرات الدوائية، محذرة من خطورة التطبيب الذاتي.

هيئة الدواء المصرية تحذر من استخدام مستحضرات مجهولة المصدر في إنقاص الوزن وعلاج السمنة

ورحبت الهيئة بجميع الاستفسارات عن المستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية وجميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، من خلال خدمات البلاغات والاستفسارات الألكترونية على الموقع الرسمي للهيئة منها: خدمة "مخالفة" وذلك للإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية، وخدمة "إعلان غير ملائم" وذلك للإبلاغ عن مواد دعائية دوائية غير ملائمة،وخدمة "استشارة دوائية" وذلك للاستفسار عن معلومة دوائية موثوقة



يأتي ذلك انطلاقا من رؤية هيئة الدواء المصرية في نشر الوعي الصحي فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلية والاستخدام الآمن والأمثل لها بجمهورية مصر العربية باستخدام الدلائل العلمية الصحيحة والمحدثة، وانطلاقا من حرص الهيئة على التصدي للترويج للمستحضرات غير المرخصة بجمهورية مصر العربية على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات ومنها ما ورد إلى مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بالهيئة من استفسارات عن بعض المستحضرات مجهولة المصدر التي يتم الترويج لها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات لاستخدامها في إنقاص الوزن وعلاج السمنة.



كل ماتريد معرفته عن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري وأهم أهدافها وكيف يمكن الاستفادة منها

قال الدكتور هشام أبراهيم أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، إن البنك المركزي المصري يلعب دوراً كبيراً لا يوجد في العالم كله في تمويل الأستثمارات العقارية بمصر هو إطلاق عدد من المبادرات الذي هدفها في الاساس هو تنشيط الوضع الأقتصادي ككل .

وأضاف " ابراهيم" خلال حواره ببرنامج " صباحك مصري" المذاع على قناة " ام بي سي مصر 2"، أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لها محورين هامين للغاية ، الذي ليس عنده وحدة سكنية و مقبل على حياة جديدة و يريد تغيير موقعه أو يريد أن يغير من مدينة لمدينة أكثر حداثة مجتمع عمراني جديد الباب مفتوح او الذي يسكن في وحدة سكنية و يريد ان يوسع من وحدته السكنية الباب مفتوح.

وأوضح أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي تستهدف البعد الاجتماعي لتوفير حياة كريمة للمواطن.



و في سياق اخر كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار، تفاصيل عن إطلاق المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى رسميا بفائدة 3 بالمائة.

وقال إن ما أطلقه البنك المركزى من مبادرة بناءا على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لها أكثر من بعد، إعلامي واجتماعي.

وأضاف ، أن تلبية الدولة للفئات محدودة ومتوسطي الدخل من خلال المبادرة سيكون له انعكاس على الوضع داخل الدولة وتحقيق المزيد من الإستقرار، متابعا أن الدولة تبذل مجهود كبير فى إطار طرح المزيد من الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن فائدة 3% بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقارى يعتبر الطرح الأول طويل الأجل، متابعا أنه كان من المهم أن تكون المبادرة طويلة الأجل إلى 30 عاما، لإحداث نوع جديد من التمويل.

وأعلن البنك المركزي المصري تفاصيل مبادرة التمويل العقاري 3%، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.



وتضمنت مبادرة التمويل العقاري 2021 عددا من التيسيرات تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري بغرض شراء وحدات سكنية للسكن الدائم فقط وليس الموسمي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن مناسب بأسعار جيدة وفترات طويلة.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها بهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.



ويأتي ما سبق دعماً لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.

وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.