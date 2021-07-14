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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تعلن عن تفاصيل قدوم موجة شديدة الحرارة فى هذا الموعد

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة  إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد  الجوية ، إن الطقس مازال فى المعدلات الطبيعية ولا يشهد أى تغيرات جوية خلال اليومين القادمين.


وأضافت "  شاكر  " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن طقس بعد غد الجمعة من المتوقع أن يشهد موجة شديدة الحرارة  بمعدل ارتفاع  3 درجات وستصل درجات الحرارة 39 درجة مئوية  لافتا إلى أن الشبورة المائية خفيفة غير مؤثرة على السائقين وتتلاشى سريعا عند ظهور أشعة الشمس  ..

وأشارت إلى أن نسب درجات الحرارة المرتفعة السبب الرئيسى فى ارتفاع نسب الرطوبة ونصحت بتجنب التواجد بقرب أشعة الشمس خاصة فى فترة الظهيرة ، والوقت المثالى هو فترة الصباح الباكر وفترة ما قبل المغرب للاستمتاع ب الشواطئ والمنتجعات .

 

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية  قد اعلنت، أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، خلال الطقس اليوم الأربعاء، على جميع أنحاء البلاد، يقابل ذلك انخفاض طفيف أيضا في معدل نسب الرطوبة على جميع الأنحاء.


هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن الطقس اليوم الأربعاء، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ويكون الطقس اليوم معتدل الحرارة رطبا، ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس اليوم الاربعاء، يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27.


وحول نسب الرطوبة في الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 35، السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 45 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 10.

إدارة الارصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة إيمان شاكر القاهرة الكبرى درجات الحرارة المتوقعة الشبورة المائية

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