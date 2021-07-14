عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء.. وبيان بدرجات الحرارة

الطقس
الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، خلال الطقس اليوم الأربعاء، على جميع أنحاء البلاد، يقابل ذلك انخفاض طفيف أيضا في معدل نسب الرطوبة على جميع الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن الطقس اليوم الأربعاء، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس اليوم معتدل الحرارة رطبا، ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس اليوم الاربعاء، يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27.

وحول نسب الرطوبة في الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 35، السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 45 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 10.

 

الأرصاد الجوية جنوب سيناء هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة شبورة مائية الأرصاد القاهرة الكبرى هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية الوجه البحرى درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة درجات الحرارة طقس اليوم الأربعاء القاهرة الكبرى والوجه البحري

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تنظم 240 رحلة داخلية خلال فترة إجازة عيد الأضحى

جولة مفاجئة لوزير الطيران داخل صالات الركاب بمطار القاهرة

مصر للطيران ناقلا رسميا لمعرض صنع في مصر بجنوب السودان

بعثة الأهلي تغادر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.. صور

انخفاض الرطوبة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول حالة الطقس غدا

جمارك المطار تحبط تهريب 85 ألف يورو مع راكب قادم من يميلانو

مصر للطيران تسير اليوم 70 رحلة.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

هبوط اضطراري لطائرة تركية في مطار القاهرة .. ما السبب ؟

ترشيحاتنا

حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم القطن.. تقرير كاميروني يكشف

أوبل تطرح أسترا الجديدة موديل 2022.. صور

بسعر منافس ومواصفات مذهلة.. سامسونج تبدأ بيع Galaxy F22| صور

في ذكرى غرق أسمهان.. حقيقة تورط أم كلثوم والمخابرات الأجنبية في مقتلها

ميدو: مباراة أسوان والزمالك في كأس مصر لن تقام يوم 9 أغسطس

خدمات تهمك| أسعار الذهب والعملات والسيارات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

عيار21 يسجل 788 جنيها..سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ