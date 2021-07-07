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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

تحسن في درجات الحرارة.. مدير بالأرصاد الجوية يوضح حالة الطقس الأيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود نسمات من التحسن نسبياً في الجو مقارنةً بالأسبوع الماضي، مضيفاً أن الأسبوع الماضي كانت درجات الحرارة عالية جداً ، حيث وصلت إلى 38 و 39 في الظل على القاهرة الكبرى و محافظات الوجه البحري.

 

وأضاف " شاهين " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصري " المذاع على قناة " أم بي سي مصر" أن خلال هذه الايام درجات الحرارة تتراوح ما بين 35 و 36 في الظل .

 

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرطوبة مرتفعة وتصل لـ 80% وأن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتي نهاية الأسبوع.

 

وتابع أن خلال الـ 7 ايام القادمين  ستكون الأجواء متشابهة تماماً و لا يوجد ارتفاع في درجات الحرارة مثل الأيام الماضية ونصح المواطنين بتجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية  أو مغلقة. 

 

ومن جانبه قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بـ هيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسبة الرطوبة هو العامل الأساسي في الشعور بالارتفاع في درجات الحرارة. 

 

وأضاف الدكتور محمود شاهين ، أن الأحوال الجوية تحسنت، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، مقارنة بالأحوال الجوية خلال الأسبوع الماضي، ولكن ما زال هناك ارتفاع في نسب الرطوبة وأيضا ارتفاع درجات الحرارة.

 

وأكد أن نشاط الرياح يساعد على الشعور بانخفاض درجات الحرارة إلى حد كبير خلال فترات الليل، مما يساعدنا على الشعور بقلة الرطوبة، وتحسن الأحوال الجوية.

 

وأشار محمود شاهين، إلى أن السواحل الشمالية تشهد درجات حرارة من 30 إلى 32 درجة، ولكن نسبة الرطوبة تصل إلى 90%، كاشفا أن الجميع يلجأ لتلك المناطق الساحلية والشواطئ المطلة على البحر المتوسط في كل من شهري يوليو وأغسطس، هروبا من ارتفاع درجات الحرارة.

 

وأوضح أن جميع المناطق المطلة على البحر المتوسط تعتبر من أفضل الأماكن لانخفاض درجات الحرارة.

ارتفاعا فى دراجات الحرارة

وفى ذات السياق،أكدت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأربعاء يشهد ارتفاعا في درجة الحرارة، ويصاحب ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو خاصة جنوب سيناء وجنوب البلاد، مما تتسبب في زيادة درجات الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية.

 

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس اليوم، هي الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية جنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

 وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد استمرار ارتفاع  درجات الحرارة بأغلب الأنحاء  حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3  و4 درجات.

 

 وعن حالة الطقس ليلا، فـ يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء

 

 

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