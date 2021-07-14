الأردنية تارا عبود.. بطلة الفيلم الجديد لـ المخرج المصري محمد دياب

اختار المخرج المصري محمد دياب الفنانة الأردنية تارا عبود لدور البطولة في فيلمه الجديد “أميرة” والمنتظر عرضه قريباً، وهو من إنتاج الفلسطيني هاني أبو أسعد، بالتعاون مع المنتج والمؤلف المصري محمد حفظي.



تارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، ولدت في عمّان في 2001، واختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.



بدأت تارا عبود التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، وذلك من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش؛ وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.



وفي المرحلة الثانويّة، شاركت تارا عبود في بطولة عدد من المسرحيات المدرسيّة من إخراج أستاذ الدراما دياب شاهين، وشاركت في فيلمي تخرج آخرين لمخرجين من معهد SAE في عمان: فيلم 12 سنتيمتر (2014) للمخرج زيد خالد، وفيلم حياة (2019) للمخرجة لين عوض، وحصل الفيلمين على جوائز.



نشأت تارا عبود في بيئة فنية، حيث أن خالتها هي الممثلة الأردنية دينا رعد يغنم والتي ألهمتها وشجعتها على التمثيل. كما احترفت تارا الباليه منذ الصغر وعلى مدار 14 سنة من عمرها. وبرغم مواهبها المتعددة، مثل التمثيل والعزف على البيانو والرقص والغناء، إلا أن دراستها الأكاديمية جاءت في مجال الطب.