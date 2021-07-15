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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. 67.3%ارتفاعا في صادرات التمور خلال الربع الأول من 2021

ارشيفية
ارشيفية

ارتفعت صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من العام 2021 بنسبة 67.3% في الكمية بواقع 142 ألف طن عما كانت عليه في الربع الأول من العام 2020 حيث وصلت إجمالي مبيعات التمور إلى خارج المملكة خلال الربع الأول من العام 2021 ما يتجاوز الـ527 مليون ريال، مقارنة في الفترة نفسها من العام 2020 .


تأتي هذه الأرقام لتوضح الارتفاع الملحوظ على مدى السنوات الثلاث الأخيرة حيث حققت صادرات المملكة من التمور ارتفاعا تصاعدياً في الربع الأول من الأعوام التالية وسجل عام 2018 إنتاجاً يقدر بنحو 48 ألف طن بقيمة 222 مليون ريال، وفي العام 2019 بلغت 55 ألف طن بقيمة 267 مليون ريال، وفي العام 2020 بلغت الصادرات من التمور 85 ألف طن بقيمة 397 مليون ريال فيما قفزت في العام الحالي 2021 لتتجاوز 142 ألف طن بقيمة 527 مليون ريال خلال الربع الأول).


وتوضح هذه القفزات أعمالاً تكاملية مع الجهات ذات العلاقة التي تسخر جميع إمكانياتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع صادرات المملكة غير النفطية. حيث يعمل المركز الوطني للنخيل والتمور على رفع جودة التمور السعودية من خلال تطبيق المواصفات القياسية للتمور السعودية والمعايير المتطلبه للتصدير في الدول المستهدفة والعديد من البرامج التي تركز على تسويق التمور ورفع صادرات المملكة خارجياً من خلال تمكين الشركات الرائدة من التصدير والمشاركة في المعارض والمحافل الدولية وعقد اللقاءات الثنائية مع سفارات وملحقيات الدول المستهدفة للتصدير.


وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد بن فهد النويران إلى أن هذه الأرقام تأتي بناء على جهود متواصلة وتعاون منقطع النظير من الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات ومصنعي ومنتجي التمور في تحقيق مستهدفات وطننا الغالي وخدمة هذا القطاع الثري بخيراته وثرواته .

صادرات المملكة من التمور اقتصاد السعودية اقتصاد التمور صادرات السعودية الدكتور محمد بن فهد النويران

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