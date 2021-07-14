الأخطر في العالم.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يحذر من كورونا لامبدا

قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن مقاومة تحورات فيروس كورونا تعتمد بشكل كبير على اللقاحات، موضحا أن الفيروس يتغير باستمرار عن طريق انتشاره، ولهذا يجب على الجميع الحصول على اللقاح.



وأضاف “فؤاد عودة” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن عدد تحورات فيروس كورونا وصلت إلى 27 سلالة، كما أن هناك العديد من السلالات المنتشرة ولكننا لم نتعرف عليها بعد.



وأشار إلى أن سلالة "لامبدا" تعد الأخطر في العالم، لأنها تحتوي على طفرات تقاوم الاجسام المضادة للقاحات، مسترسلا: السلالات المنتشرة لم تقاوم الأجسام المضادة مثلما قاومها المتحور الأخير "لامبدا".



وأوضح أن فيروس كورونا يتحور بشكل كبير ومستمر نتيجة اللقاحات، مشددا على ضرورة توفير لقاحات كورونا للدول النامية للسيطرة على فيروس كورونا وتحوراته.



وبعد ظهور متحور لامبدا، وانتشاره بسرعة في أمريكا الجنوبية ، لا يزال لغزا، ولا أحد يعرف ما إذا كان معديًا أكثر من المتغيرات الأخرى أو ما إذا كان يؤثر على اللقاحات.



ويتطور ، فيروس SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ فيروس كورونا ، لذا فإن ظهور المتغيرات ليس مفاجئًا ، ولا تشكل كل طفرة جينية جديدة تهديدًا خطيرًا.

وفي الأسابيع الأخيرة ، بدأت التغطية الإخبارية تدق ناقوس الخطر بشأن متحور لامبدا ، وهو متغير تم اكتشافه لأول مرة في بيرو أواخر العام الماضي، وانتشر المتغير ، المعروف في البداية باسم C.37 ، بسرعة عبر أجزاء من أمريكا الجنوبية، وفي 14 يونيو، صنفته منظمة الصحة العالمية على أنها " متغير مثير للاهتمام " ، ما يعني ، بشكل أساسي ، أن الخبراء يشكون في أنه قد يكون أكثر خطورة من السلالة الأصلية.

وقال العلماء إن انتشار لامبدا وطفراته ، التي تشبه الموجودة في العديد من المتغيرات الأخرى شديدة العدوى أو المثيرة للقلق ، لكن الكثير لا يزال غير معروف ، ولم يتضح بعد حجم المخاطر التي يمثلها.

ويحتوي المتغير على ثمانية طفرات ملحوظة ، بما في ذلك سبعة في جين البروتين الشائك ، الموجود على سطح الفيروس، كما توجد بعض هذه الطفرات في متغيرات أخرى وقد تجعل الفيروس أكثر عدوى أو تساعده على التهرب من استجابة الجسم المناعية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان متحور لامبدا أكثر قابلية للانتقال من الأنواع الأخرى ، سواء كان يسبب مرضًا أكثر خطورة أو ما إذا كان يجعل اللقاحات أقل فعالية.

