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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

255 ألف طالب يؤدون امتحان الجغرافيا في لجان الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021  “الشعبة الادبية” في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية ،  اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021 ، امتحان الجغرافيا بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب/طالبة (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا) 

كما يؤدى اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية)  بإجمالى 1179 طالب/طالبة.

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التعليم تتيح التواصل بين طلاب الثانوية العامة ومعلميهم في مراجعات منصة البث المباشر

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التعليم تتيح حصص مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة على منصتها الإلكترونية

ويحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على متابعة سير عمليات امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد وزير التربية والتعليم من داخل غرفة عمليات التربية والتعليم ، على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2021 بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.

من جانبها قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 باستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه المرات الثلاثة هي:

  • المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان
  • المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية من الساعة 3:30 صباحا حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"
  • المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

احصائيات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2021 


جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

  • 2200 رئيس لجنة
  • 2200 مراقب أول لجنة
  • 12598 مراقبا
  • 91318 ملاحظا
  • 8373 معاونا
  • 9511 عضو أمن
  • 1190 عضو لجنة إدارة
  • 1714 عضوا قانونيا
  • 4746 عضو تطوير

 

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:
-  158 استراحة في قطاع القاهرة 
- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية
- 213 استراحة في قطاع المنصورة
- 281 استراحة في قطاع أسيوط

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