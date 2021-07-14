80 مليارًا سنويا| لسبب خطير يتكرر ارتفاع أسعار السجائر .. فيديو

قال عصام المغازي مدير مرصد مصر لمكافحة التبغ، إن مكافحة التدخين لها وسائل كثيرة ومنها الرفع المتكرر لأسعار السجائر، مضيفا:" ثبت بالتجربة أن ارتفاع أسعار السجائر يؤدي لانخفاض استهلاك السجائر لدى طبقات محددة ".

وأضاف المغازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام" المذاع على قناة " تن"، :" رفع أسعار السجائر من الوسائل الناجحة لمكافحة التدخين".

وتابع عصام المغازي :" الشعب المصري يستهلك أكثر من 80 مليار سيجارة سنويا بمقدار 4 مليارات علبة وهذا المعدل كبير للغاية ".

وأكمل عصام المغازي :" هناك استخدام كبير للمعسل ومصر من الدول التي تستهلك السجائر والمعسل بشكل كبير وهذا له مردود صحي خطير"، مضيفا:" شركات التبغ تعيش عصرها الذهبي بسبب زيادة المبيعات".

ارتفاع أسعار السجائر

كشفت شركة الشرقية- ايسترن كومباني، عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر على أن يتم اعتباراً من اليوم الأربعاء.

واوضحت شركة الشرقية- ايسترن كومباني أن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

ويرصد "صدى البلد "أسعار السجائر قبل الزيادة و بعدها

ارتفع سعر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) من 20 الى 21 جنيها بزيادة قدرها جنيها واحد.



وارتفع سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) من 23 الى 24 جنيها



وزاد سعر كليوباترا بوكس 10" نحو جنيه واحد ليسجل 11 جنيهاً.

ارتفع سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) من 17.50 الى 18.50جنيه

سعر كليوباترا كينج سايز 17.5 جنيه

ارتفع سعر سجائر كليوباترا كوين سوفت من 17 الى 18 جنيهاً

زاد سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) من 18 الى 19 جنيهاً

وارتفع سعر سجائر سوبر ستار من 19 الى 20 جنيهاً.

وسجل سعر كليوباترا بلاك 24 جنيهاً.