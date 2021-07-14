أوس أوس يهنئ صنّاع فيلم العارف

هنأ الفنان أوس أوس، صنّاع فيلم “العارف”، والذي عُرض في السينمات اليوم.

وكتب أوس أوس، من خلال حسابه على “الانستجرام”: “الف مليون مبروك فيلم العارف فيلم علامه فى تاريخ السينما المصريه والعربيه شكرا لكل ابطال وصناع العمل والانتاج الضخم من اجل اسعاد الجمهور”.

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز، أقامت عرضًا خاصًا للعمل أمس الثلاثاء في أحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس.

وحرص على الحضور أبطال فيلم العارف، بجانب مجموعة من النجوم منهم محمد عطية، ومحمد أنور، وكريم فهمي، وأحمد فهيم، هنادي مهنا وزوجها.

ومن المقرر إقامة عرض خاص لفيلم العارف بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة أيضًا نهاية الأسبوع الجاري، حيث يحتل أحمد عز مكانة كبيرة وشهرة مميزة في الإمارات.