السفير المصري بالمغرب: نهائي دوري الأبطال بدون جمهور

كشف أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، موقف حضور الجماهير في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وأضاف إبراهيم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ مع الإعلامي إسلام صادق :

جميع المباريات بالمغرب لم تشهد تواجد الجماهير، ونفس الشيء سينطبق على مباراة النهائي القاري بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس ، كما أن هناك اهتمام بالمارد الأحمر والمباراة ذات طابع خاص وتُقام في ظروف خاصة، بسبب الإجراءات الاحترازية بالمغرب نظراً لتداعيات فيروس كورونا .