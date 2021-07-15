موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج مكملين معاك يا سيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: ربنا ينصرك يا قائد.. عقب واقعة قطار منوف.. فيديو جديد يكشف اعتداء كمسارية على أمين شرطة

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين فيما يلي:

سميرة سعيد تعلن موعد طرح أغنيتها mon chéri.. شاهد

عقب واقعة قطار منوف.. فيديو جديد يكشف اعتداء كمسارية على أمين شرطة

هاشتاج نجم الجيل يتصدر تويتر.. ومغردون: تامر حسني أسطورة

"عكس الطبيعة".. نوال الزغبي تطرح غلاف ألبومها الجديد

دايما عكس الطبيعة.. رسالة قوية من إليسا لـ نوال الزغبي ..شاهد

بـ فيديو في حمام سباحة.. أحمد الفيشاوي يواصل السخرية من محمد رمضان

هاشتاج مكملين معاك يا سيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: ربنا ينصرك يا قائد

هاشتاج الجزيرة تستعد للأميرة يتصدر تويتر.. ومغردون: العاشرة يا أهلي