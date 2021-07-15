عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج مكملين معاك يا سيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: ربنا ينصرك يا قائد.. عقب واقعة قطار منوف.. فيديو جديد يكشف اعتداء كمسارية على أمين شرطة

صدى البلد

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين فيما يلي:

 

سميرة سعيد تعلن موعد طرح أغنيتها mon chéri.. شاهد

 

عقب واقعة قطار منوف.. فيديو جديد يكشف اعتداء كمسارية على أمين شرطة

 

هاشتاج نجم الجيل يتصدر تويتر.. ومغردون: تامر حسني أسطورة

 

"عكس الطبيعة".. نوال الزغبي تطرح غلاف ألبومها الجديد

 

دايما عكس الطبيعة.. رسالة قوية من إليسا لـ نوال الزغبي ..شاهد

 

بـ فيديو في حمام سباحة.. أحمد الفيشاوي يواصل السخرية من محمد رمضان

 

هاشتاج مكملين معاك يا سيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: ربنا ينصرك يا قائد

 

هاشتاج الجزيرة تستعد للأميرة يتصدر تويتر.. ومغردون: العاشرة يا أهلي

 

شاهد.. أحمد فهمي بصحبة أحمد عز من العرض الخاص لفيلم "العارف"

ترشيحاتنا

قبلة حياة لدور النشر .. دار سما تتحدث عن نجاح معرض الكتاب

السعودية تستدعى 506 سيارات مرسيدس لخلل فنى .. تعرف عليه

الحكمة من الطواف حول الكعبة من اليسار عكس عقارب الساعة

5 طرق سهلة لاستعادة هاتف آيفون المفقود ..تعرف عليها

بعد تقديمها لمؤتمر الحج في السعودية كأول سيدة .. من هي عبير الراشد

مسؤولو الدفاع المدني في العراق يتفقدون مستشفى الحسين قبل الحريق بـ 48 ساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ