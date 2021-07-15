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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة : قمنا بتوفير اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى..فيديو

اللحوم
اللحوم

قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ، قمنا بتوفير اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى ، وقمنا بالتنسيق بين مديرات الزراعة استعدادا للعيد .

 


وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ،نقوم باتخاذ كافة الإجراءات الأزمة للتأكد من سلامة الأضاحي ، مؤكدا أن الأضاحي لا يجب أن يكون بها عيوب ويجب التأكد من أنها لا يوجد بها أي أمراض .

 

وفي ذلك السياق أوضح هشام الدجوى مسئول لجنة التموين بالغرفة التجارية بالجيزة ،  قمنا بصرف الحصص التموينية للمواطنين عن شهر يوليو بسبب قدوم العيد ، مؤكدا أننا قمنا بطرح لحوم في المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها للكيلو .

 

وتابع الدجوى ، " الأضاحي يمكن تقسيطها من خلال المجمعات الاستهلاكية "


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قال طارق عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للمجازر، إن المجازر ستفتح بالمجان أمام المواطنين لذبح الأضاحى خلال أول ثلاثة أيام فى عيد الأضحى المبارك حتى صلاة العصر، متابعا: هذه الخدمة مفعلة منذ فترة لخدمة المواطنين.

وتابع “طارق عبد المنعم” : المواطن لن يتكلف شيئا سوى الجزار غير ذلك المجازر ستوفر له الكشف الطبي قبل الذبح والتعامل بعد الذبح سيكون من اختصاص العمال في المجازر.
 


وأضاف المجازر المجانية هى المجازر الحكومية وليست الخاصة، لأنه لا يوجد ولاية عليها، موضحا أن هناك 464 مجزرا حكوميا على مستوى الجمهورية وجميعهم تقدم الخدمة بالمجان.
 

وأوضح أن هناك استعدادات خاصة لكل المجازر والأطباء البيطريون متواجدون حتى انتهاء عيد الأضحى، وسيتم اتباع الإجراءات الاحترازية بجانب وجود مطهرات، أختتم قائلا: “الناس متخفش وتروح للمجازر”.

اللحوم المواطنين عيد الأضحى مديرات الزراعة الإجراءات سلامة الأضاحى المجمعات الإستهلاكية

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