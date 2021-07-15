أحمد عز عن نجاح العرض الخاص لفيلم العارف: المجهود ظهر بوضوح للناس

كشف الفنان أحمد عز، عن نجاح العرض الخاص لفيلم "العارف"، مشيراً إلى أنه فكرة جديدة في "الأكشن" بالسينما المصرية،حيث يناقش قضية الغزو الثقافي.

وأضاف أحمد عز مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "المجهود ظهر واضحاً للناس، وأتمنى اننا نكون قدمنا حاجة مختلفة وبرة الصندوق".

وتابع أحمد عز قائلاً: "نتمنى أن السينما ترجع تاني زي قبل جائحة كورونا"، مضيفاً أن تم عرض الفيلم بإستخدام أحدث التقنيات.

وعقب أحمد عز، حول علاقته بـ "أحمد مرسي" مدير التصوير، قائلاً: "ده عشرة عمري، من أيام تصوير فيلم "سنة أولى نصب"، ومن ساعتها وإحنا صحاب، ومن الناس اللي بحب أشتغل معاها وأقعد معاهم جوة الشغل وبرة الشغل".