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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة لأعمال الصيانة  10 مساء اليوم

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه بمناطق (مساكن الصعيد ج والوادى – مساكن الجيزة التجارى والنيل K  – مساكن الإسكان الاجتماعى أملاك 8 – مركز تدريب الحرس الجمهورى والبصريات – موقف الأقاليم الجديد – مستشفى السلام العام – منطقة السوبر جيت خلف الحرفيين – قسم شرطة السلام أول وملحقاته )، وذلك اعتباراً من الساعة الـ10 مساء اليوم الخميس الموافق 15-07-2021، وحتى الساعة الـ5 صباح غد الجمعة الموافق 16-07-2021، نظراً لقيامها بأعمال صيانة طارئة داخل رافع الصعيد بمدينة السلام.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

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