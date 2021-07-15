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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء | فاركو يعلن الاستغناء عن 14 لاعباً بعد التأهل للدوري الممتاز

فاركو
فاركو

أنهى مسئولو نادى فاركو  تعاقده بالتراضى مع 14 لاعباً، حيث تم توجيه خطاب شكر لهم تقديراً على مجهوداتهم مع النادى في طريق صعوده لدوري الأضواء والشهرة، ومنحت إدارة نادى فاركو هؤلاء اللاعبين مستحقاتهم المالية بالكامل.
وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: 

"محمد مصطفي ( حارس مرمي ) ، سليمان عبد ربه ، أحمد ناصف ، أحمد فهمى، سليم عبد الخالق، هشام عبد الحميد ، محمود إسماعيل رامبو، عبد الله السنجهاوى، أحمد فتحى ، محمد نصر، شريف أشرف ، محمد رجب ، ارنزى كلود، محمد ناجى جدو".
ويضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي كلا من : -چون إدوارد المشرف العام على الكرة، عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا،  عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.
ويستعد نادى فاركو لإعلان تمديد تعاقده مع مديره الفنى الحإلى مجدى عبد العاطى ليقود الفريق فنياً خلال الموسم المقبل بالايجيبشن ليح، ويضع مسئولو فاركو الرتوش الاخيرة على ملف تمديد تعاقد المدرب خلال الساعات الحالية قبل إعلان القرار بشكل رسمى، لفرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق، ويستأنف فاركو تدريباته عقب أجازة عيد الأضحى لبداية فترة الاعداد للموسم الجديد.
ونجح فريق فاركو فى التأهل رسمياً إلى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى مع فريق حرس الحدود، عقب ألفوز على بنى عبيد فى الجولة الأخيرة للمجموعة 3-0.
وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – فى الدورى الممتاز، وصعد فاركو إلى الدرجة الثالثة موسم 2013/2014، ومنه إلى دورى الممتاز ب -فى الموسم التالي- تحت قيادة المدرب أحمد كنص، ويخوض ألفريق مبارياته على ملعب ستاد حرس الحدود "المكس"، وأحيانا على ملعب برج العرب بالأسكندرية وأحيانا أخرى فى ملعب الأسكندرية.

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