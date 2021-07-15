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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح أول ملعب لرياضة الراكيت على شواطئ الإسكندرية

افتتاح اول ملعب راكيت
افتتاح اول ملعب راكيت بالإسكندرية

افتتح اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، ملعب (الطاحونة) لرياضة الراكيت والمقام علي شاطئ إسحاق حلمي بحضور  العميد محمد سري مراقب عام الشواطئ واللاعب عمر طاحونة والعديد من محترفى رياضة الراكيت في الإسكندرية وعدد من الصحفيين والاعلاميين.

بدأت الاحتفالية بقص شريط الافتتاح اعقبه مباراة  بين اللواء جمال رشاد واللاعب عمر طاحونة، ثم أهدي اللاعبين مضرب راكيت ودرع معبرين فيه عن امتنانهم  لدعم وكيل الوزارة في الإسكندرية لهم.

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 وقال اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف إن رياضة  كرة الراكيت هى لعبة سكندرية أصيلة عرفها الشعب السكندري اثناء الاحتلال البريطانى لمصر وتناقلتها الاجيال حتى أصبحت الرياضة الشاطئية السكندرية الأولى ويكاد لايخلو منزل بالاسكندرية من مضارب الراكيت. 

جدير بالذكر أنه تم إنشاء ملعب الطاحونة علي شاطئ إسحاق حلمى نظرا لاتساع المساحة الرملية للشاطئ والتى تسمح بممارسة الرياضة دون أى إزعاج لرواد الشاطئ.
ويعد انشاء  هذا الملعب بداية لسلسلة من الرياضات الشاطئية التي ستشهدها شواطئ الاسكندرية قريبا.

الاسكندرية رياضة الراكيت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الراكيت شاطئ إسحاق حلمى

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