عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على معرض مقتنيات الرئيس السادات بمكتبة الإسكندرية.. فيديو

تمثال الرئيس محمد
تمثال الرئيس محمد أنور السادات

الرئيس المؤمن، الثعلب، الداهية، بطل الحرب والسلام، كلها أوصاف لشخص واحد "الرئيس محمد أنور السادات"، الرئيس الثالث لجمهورية مصر العربية.


ولد محمد أنور السادات في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1918، لأب مصري وأم من ذوي أصول سودانية، في قرية "ميت أبو الكوم"، بمحافظة المنوفية، وبدأ حياته في كتَّاب القرية ومكث به ست سنوات استطاع خلالها أن يحفظ القران كله بأجزائه الثلاثين، ومن الكتّاب انتقل إلى مدرسة الأقباط الابتدائية بقرية طوخ دلكا المجاورة لقريته، وبعد استكماله التعليم الأساسي، التحق بالكلية الحربية عام 1936، وانضم لحركة الضباط الأحرار، وألقى بيان الثورة الأول في 23 يوليو 1952.

 

أقرأ أيضًا:

بمشاركة 300 شاب وفتاة.. مسيرة شبابية في الاسكندرية لدعم إنجازات الدولة المصرية
 

وبعد الثورة، شغل عدد من المناصب أهمها رئيس مجلس الأمة، ونائب رئيس الجمهورية، تولى السادات حكم مصر يوم التاسع والعشرين من سبتمبر 1970، وجرى انتخابه من قبل الشعب باستفتاء في الخامس عشر من أكتوبر عام 1970، وتسلَّم الحكم في السابع عشر من أكتوبر 1970.
نجح في قيادة الجيش المصري العظيم في الانتصار في حرب أكتوبر 1973، وأبرم معاهدة سلام مع إسرائيل، ولكن يد الإرهاب الأثم اغتالته في يوم النصر 6 أكتوبر 1981.


وفي الإسكندرية، انشأت مكتبة الإسكندرية متحف السادات، وهو يعد الأول من نوعه عن الرئيس الراحل في مدينة الإسكندرية، ويأتي في إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر؛ حيث تم تخصيص جناح كامل له بجوار القبة السماوية يقع على مساحة ٢٦٠ مترًا.


وسيشاهد الزائر قبل دخول المتحف عرض "بانوراما التراث" (Culturama) عن الرئيس السادات. وقد تمت الاستعانة بلقطات فيديو أهداها للمكتبة التليفزيون المصري مجموعها ١٢ ساعة تضم عددًا من الخطابات وتقارير المراسلين الأجانب وفيلم السادات "أكشن بيوجرافي"، مع استعراض لكافة الوثائق الخاصة بعملية السلام المصرية الإسرائيلية وحرب أكتوبر، بالإضافة لمجموعة من التسجيلات التي لم تذع من قبل، سواء في مصر أو الدول الأجنبية.


ويضم المتحف عددًا من الأوسمة والنياشين التي حصل عليها الرئيس الراحل خلال مراحل حياته المختلفة، سواء داخل مصر أو إهداء من دول أخرى، وذلك بالإضافة إلى عدد من الأطباق الذهبية والفضية والبرونزية والنحاسية المهداة له وللسيدة جيهان قرينته.


كما يضم المتحف أيضًا عددًا من الميداليات، بالإضافة إلى مجموعة من البدل المدنية والعسكرية، والبدلة العسكرية التي كان يرتديها الرئيس الراحل يوم العرض العسكري في ٦ أكتوبر ١٩٨١ مغطاة بدمائه.


وسيجد الزائر كذلك جهاز الراديو الخاص بالسادات، ومكتبه ومكتبته الشخصية، وعددًا من أندر الكتب التي أهديت إليه ، وعددًا من "بورتريهاته"، إلى جانب العصا الشخصية الخاصة به، ومجموعة من السيوف العربية، والدروع التذكارية، و"البايب" الخاص به، والعباءة التي كان يرتديها خلال زيارته إلى مسقط رأسه بقرية ميت أبو الكوم في شمال مصر.


كما أهدت السيدة جيهان السادات إلى المتحف صندوقًا يضم ثلاث مسارج إسلامية ومسيحية ويهودية كانت أهديت للرئيس الراحل خلال زيارته إلى القدس، وتضم المقتنيات المهداة أيضًا تسجيل القرآن الكريم بصوت الرئيس السادات، وأوراقًا شخصية تتضمن قصة قصيرة كتبها بخط يده وأملى جزءًا منها على زوجته، إلى جانب مجموعة نادرة من التسجيلات المرئية.
 

السادات مكتبة الاسكندرية الحرب والسلام معاهدة سلام قرية ميت أبو الكوم محمد انور السادات محافظة المنوفية اخبار الاسكندرية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

بمشاركة 300 شاب وفتاة.. مسيرة شبابية في الاسكندرية لدعم إنجازات الدولة المصرية

تعاون ثلاثي بين البحث العلمي والمعهد القومي للتنمية المستدامة وجامعة الإسكندرية

الشركات البريطانية في مصر تنضم إلى سباق حيادية الكربون.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 15 يوليو 2021

أخبار التكنولوجيا.. تعرف على تطبيقات المراسلة الأكثر استخداما في هجمات التصيد الاحتيالي.. 5 طرق سهلة لاستعادة هاتف آيفون المفقود

255 ألف طالب يؤدون امتحان الجغرافيا في لجان الثانوية العامة

اعتزال نجم مصر والزمالك السابق.. آخر كلام في صفقة انتقال رحيمي للأهلي.. شوقي السعيد: وليد سليمان اكثر لاعب مؤذي في مصر والأهلي يحميه.. لبيب: الزمالك بطل القرن الحقيقي

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاعتداء على البريد الإلكتروني لأحد الأشخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاعتداء على البريد الإلكتروني لأحد الأشخاص

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ