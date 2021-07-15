السيسي يشكر المصريين ويتحدث عن حلمه قبل الرئاسة

حياة كريمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير والشكر للمصريين، وهنأ المصريين والعرب بعيد الأضحى المبارك.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر حياة كريمة بحضور عدد كبير من المواطنين، أن اليوم من الأيام الجميلة، التى تمر عليه.



وتابع: “ كنت لما بمشي فى شوارع مصر وأشوف مناطق بها مشكلات وظروفها صعبة كنت أحلم بالتغيير".



وأكد الرئيس السيسي “ كنت بقول لو انا معايا أموال خاصة بيا هغير حياة المواطنين.. قائلا صدقوني يا مصريين”.

ولفت الرئيس إلى أن "أى شخص كان يسمع حديثى باحتياجي لـ 100 مليار للتغيير كان يقول " انت بتحلم" بس الحمد لله ربنا ادانى البركة و قالى هتعمل آيه لبلدك و لـ المواطنين.



مبادرة حياة كريمة



أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق فاعليات المؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة”، لتنمية قرى الريف المصرى، مساء اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية

وتتضمن الاحتفالية التي تقام لفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي، استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التى حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن فى قرى ومراكز المبادرة، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.

‎مبادرة “حياة كريمة”، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، ثم تحولت إلى مشروع قومي في مطلع العام الجاري 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

‎وتسعى حياة كريمة لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه تسهم فى تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة.