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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دغدغة مشاعر الجماهير .. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ ساسي

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على اعلان فرجاني ساسي الرحيل رسميا عن فريق الزمالك عقب انتهاء تعاقده بنهاية مايو الماضي.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن فرجاني ساسي لديه كامل الحق في الرحيل عن الزمالك وإيجاد عرض افضل بمقابل مادي اكبر مشددا ان ساسي مارس حقه بحريه تامة .

وأضاف أن فرجاني ساسي أخطأ في امر واحد وهو التلاعب بـ عواطف الجماهير خلال الفترة الماضية ونشره لبعض الصور بتيشرت الزمالك قائلا “ دغدغه مشاعر الجماهير امر سيىء”.

وتابع أن أي للاعب كرة قدم من حقة البحث عن العرض المناسب ماديا له .

وأكمل أن تصريحات مسؤولي الزمالك كانت سيئة من خلال الإعلان عن التواصل مع محامي الاعب او وكيله من اجل تجديد التعاقد واطلاق تصريحات تسىء للفريق مشددا ام الزمالك ناد كبير وواحد واعظم الأندية الافريقية وشرف لأي للاعب الانضمام له .

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من فرجاني ساسي لجماهير الزمالك: شكرا.. هي دي سنة الحياة

كما علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق على تغريده فرجاني ساسي نجم الفريق السابق الخاصة بإعلانه الرحيل رسميا عن الفريق عقب انتهاء تعاقده مع الفريق.

وأكد خالد الغندور عبر برنامجه “ زملكاوي ” بـ قناة “ الزمالك ” ان ملف فرجاني ساسي انتهي تماما مع الزمالك مشددا ان الامر انتهي منذ فترة ولكن بعض جماهير الزمالك “ عاطفية ” وكانت تنتظر عودة اللاعب مرة أخرى.

وأضاف أن فرجاني ساسي اثناء بطولة كأس العالم للأندية هدد الزمالك بـ التعاقد مع فريق الدحيل القطري حال لم يحصل على مستحقاته المتأخرة مشددا ان وكيله هو من اخبره بهذا الأمر.

 

وتابع أن ساسي خلال الفترة الماضية كان في تركيا من أجل الانضمام لـ نادي جوزتيبى التركي والذي يحتل المركز العاشر في الدوري التركي

 

وتساءل عن المقابل المادي الذي من المحتمل ان يحصل عليه فرجاني في ظل تقاضي مصطفي محمد نجم جالطا سراي 700 الف يورو والذي بعد من اكبر الأندية التركية.

وتابع ان ساسي أراد انهاء فصته مع الزمالك بهذه الغريدة مشددا انه بالتأكيد انضم لفريق جديد وسيبدأ فترة الاعداد قريبا.

وأكمل ان ساسي ارسل خطاب رسمي للزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة مشددا ان ما وصل اليع اقل من مستحقاته.

ووجه خالد الغندور رسالة لـ مجلس إدارة الزمالك بضرورة التعاقد مع للاعب كبير لخلافة فرجاني ساسي في اقرب وقت .

فرجاني ساسي يعلن رحيله عن الزمالك 


أعلن الدولي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك، رحيله رسميا عن صفوف القلعة البيضاء.

وكتب فرجاني ساسي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”: بشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الأفضل في حياتي، عشنا فيها لحظات صعبة ولحظات من الفرح والتتويج، وهي دي سنة الحياة، وأتمنى من قلبي لنادي الزمالك التوفيق في الفترة المقبلة".

عقد فرجاني ساسي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري،  ورفض اللاعب التجديد للقلعة البيضاء.

في سياق آخر، قال حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه كان يتمنى استمرار اللاعب التونسي فرجاني ساسي مع الفريق.

الزمالك شوبير فرجاني ساسي الأهلى الدحيل القطري

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