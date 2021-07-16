لتحديد الأضرار.. تشكيل لجنة من كلية الهندسة لفحص عقار الطالبية المحترق

تواصل نيابة الهرم برئاسة المستشار عبد العزيز عثمان رئيس نيابة الهرم تحقيقاتها في حريق عقار الطالبية الذي التهم 5 محلات.

وقررت النيابة تشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص العقار ومعاينته وبيان مدى تأثير النيران عليه ومدى وجود خطورة من تواجد السكان به.

وتم عرض حاله العقار علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي أوصت بضرورة إخلاء العقار حفاظا علي سلامه المواطنين لحين عرضه علي كلية الهندسة بجامعة القاهرة لبيان مدى تضرر العقار بالحريق وتأثيره على السلامة الإنشائية للعقار وكذلك العقارات المحيطة وإعداد تقرير تفصيلى بذلك باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان.

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة مع 3 من مستأجري المحلات بعقار الطالبية المحترق كما تستمع لأقوال نجل مالك العقار كأحد المتضررين لامتلاكه وحدة سكنية من بين الشقق المحترقة.

وتحقق النيابة مع مستأجري المحلات حول عدم الالتزام باشتراطات الأمن الصناعي والحماية المدنية.

وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار عبد العزيز عثمان رئيس نيابة الهرم إلى مسرح حريق عقار الطالبية لإجراء المعاينة اللازمة لبيان سبب الحريق والخسائر التي تسبب بها.

ورافق النيابة خلال المعاينة رجال الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق حيث كلفتهم النيابة برفع آثار الحريق لتحديد أسبابه وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأسفرت المعاينة الأولية أن العقار مكون من 12 طابق وأرضي يوجد به مدخل لمعرض السجاد الذي يقع في الطابق الأول على مساحة 250 متر كما يحتوي الطابق الأرضي على محلات سوبر ماركت ولعب أطفال وملابس والتي التهمتهم النيران بعدما امتدت إليهم.

وتفحص النيابة نقطة بداية الحريق حيث تضاربت أقوال شهود العيان بين بدايته من معرض السجاد او من محل السوبر ماركت.

وكانت المعاينة الأولية والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في حريق محلات تجارية أسفل برج بمنطقة الطالبية، كشفت عن احتراق واجهة 4 طوابق من العقار.

كما شرحت المعاينة الأولية، تفحم 5 محلات تجارية بينها سوبر ماركت ومحل ملابس وأدوات منزلية، بالطابق الأرضي وأيضًا تفحم معرض السجاد في الطابق الأول.

وتبين من المعاينة المبدئية أن مساحة العقار تتجاوز 700 متر وتفحم الطابقين الأرضي والأول بالكامل.

كانت أنقذت وحدات الدفاع المدنية عقار منطقة الطالبية من كارثة محاصرة النيران للطابقين الأرضي والأول به، حيث نشب حريق في الواحدة من صباح اليوم الخميس، في محلات تجارية أسفل عقار في الطالبية، وحاولت وحدات الدفاع المدني السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرتها ومنع امتدادها.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن أن الحريق نشب في عقار مكون من 13 طابقًا.

وشرحت التحريات أن الحريق نشب في المحلات التجارية المتواجدة في الطابق الأرضي والأول، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى واجهة الطابق الثاني.

وباشرت وحدات الدفاع المدني وقوات الإنقاذ جهودها باستخدام السلالم الهيدروليكية لإخلاء سكان عقار الطالبية الذي شهد حريقًا هائلًا في محلات تجارية أسفله، وذلك بعد ارتفاع النيران للطابق الثالث.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء مدعمة بالسلم الهيدروليكي، لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة من حريق محال تجارية أسفل عقار في الطالبية.

وتدخل أهالي المنطقة مستخدمين جرادل مياه لمحاولة مساعدة قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق.

وباشرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عمليات إخلاء سكان عقار الطالبية الذي شهد حريقًا هائلًا في محال تجارية أسفله، وكذلك بعض العقارات المجاورة له تحسبًا لامتداد النيران.

وقامت الجهات المختصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بفصل الكهرباء والغاز عن عقار الطالبية الذي يشهد حريقًا هائلًا في محال تجارية أسفله، وعقارات مجاورة له.

فيما ارتفعت ألسنة اللهب المتصاعدة من الحريق، حتى الطابق الثالث في ذات العقار.

تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغًا يفيد باشتعال النيران في محل تجاري أسفل عقار وعلى الفور تم الدفع بـ ٦ سيارات إطفاء لموقع الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده، وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب.