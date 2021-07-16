استشاري التغذية يوضح فوائد وأضرار الصيام المتقطع

قال الدكتور محمد سامي ، استشاري التغذية ، إن الصيام المتقطع أسلوب حياة مفيد جدا للصحة ، مشيرا إلى أنه يحافظ على الوزن ويقلل من أي وزن زائد .

وأضاف الدكتور محمد سامي ، عبر سكايب ، لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن أضرار " الصيام المتقطع تتركز على التعب والإجهاد ، منوها أن نظام " الصيام المتقطع " لا يتماشى مع الحوامل والمرضعات وأصحاب الضغط غير المنتظم ، وأصحاب السكر.

وتابع " سامي " أن الصيام المتقطع يعتمد على حصر الأكل في 10 ساعات فقط ، وصيام باقي ساعات اليوم ، مع شرب مياه وسوائل بدون سكر .

وأشار إلى أن ساعات الصيام الطويلة ، تساعد على حرق الدهون ، بشكل كبير ، حتى وإن تناول الشخص كمية دهون كبيرة ، خلال الساعات المسموح فيها بالأكل .

استشاري تغذية علاجية يكشف عن كورس لخفض الوزن بدون حرمان

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري تغذية علاجية، إن كورس تغذية خبيرة التغذية دعاء سهيل يؤدي إلى خفض الوزن من 8 لـ10 كيلو خلال الشهر الواحد، وهذا معدل فوق الوصف.

وأضاف "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن كورس خبيرة التغذية دعاء سهيل يخفض الوزن بدون أي نوع من الحرمان، بالمتابعة مع أخصائي تغذية ، لكي ينظم توقيت تناول الوقت، وتعليم مريض السمنة كيفية شروب الطعام.

وأشار استشاري تغذية علاجية ، إلى أن الفول هام جدًا، لأن ملئ بالألياف الغذائية، مشيرًا إلى أن الألياف تتواجد في كل البقوليات وفي التمر والخرشوف، وهذه الألياف تقلل امتصاص السكريات بصورة كبيرة، معقبًا:" بدل ما نعمل عصير برتقال ، ناكل برتقالة للحصول على الفائدة بشكل كامل".

البرتقال ينظم حركة المعدة ويعادل الحمضية داخل الجسم

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن البرتقال ثمرة جميلة تعمل على تنظيم حركة المعدة ، خاصة انه يحتوي على ألياف تعمل على تعادل الحمضية داخل الجسم، وهذا الأمر من اهم الأشياء التي يتم الحديث عنها الآن.



وأضاف استشاري تغذية علاجية ، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن منظومة خبيرة التغذية دعاء سهيل لا تمنع مريض السمنة من تناول أي نوع من الطعام، ولكنها تقوم بتقليل الشهية من خلال بعض المواد العشبية.



ولفت استشاري تغذية علاجية ، إلى ان نبات الجرسنيا الذي يقلل عدد الخلايا الدهنية، وبالتالي مع مرور الوقت قد يخفض وزن المريض .