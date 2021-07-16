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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جهاز 2×1.. شركة Valve تعلن رسميا عن كمبيوتر Steam Deck المحمول للألعاب

شركة Valve تعلن رسميا
شركة Valve تعلن رسميا عن كمبيوتر Steam Deck المحمول للألعاب

أعلنت شركة Valve عن وحدة تحكم الألعاب المحمولة الخاصة بها، وهو جهاز Steam Deck الذ ي عبارة عن  جهاز كمبيوتر ألعاب صغير الحجم يعمل بإصدار مخصص من نظام SteamOS ويمكنه تشغيل جميع ألعاب منصة  Steam مع عمله كجهاز كمبيوتر في نفس الوقت. 


وبحسب موقع GSMArena فإن جهاز كمبيوتر Steam Deck يحتوى على عامل شكل مشابه لوحدات تحكم الألعاب المحمولة الأخرى مثل Nintendo Switch أو PlayStation Vita وعلى عكس معظم وحدات التحكم الأخرى ، يضع Steam Deck مفاتيحه في ترتيب فريد ، حيث توجد المفاتيح على نفس مستوى المفاتيح التناظرية.

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ويوجد أسفل لوحة التتبع في جهاز Steam Deck مكبرات صوت استريو مزدوجة ، والتي تزعم شركة Valve أنها تحتوي على DSP ومسرح صوتي واسع، كما يمكنك أيضًا توصيل سماعات الرأس الخاصة بك ، ويحتوي Steam Deck أيضًا على 2 ميكروفون مدمج. 


وتأتي شاشة  جهاز كمبيوتر Steam Deck  من نوع  IPS LCD مقاس 7 بوصات وبدقة 1280 × 800 مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 و 400 شمعة كحد أقصى للسطوع ودعم اللمس، كمايمكن استخدام شاشة اللمس للتفاعل مع واجهة المستخدم وأيضًا لاستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة .

Valve Steam Deck is a handheld gaming PC that runs SteamOS

و يعمل جهاز كمبيوتر Steam Deck على وحدة AMD APU والتي تعتمد على وحدة المعالجة المركزية على بنية Zen 2 وتتميز بـ 4 أنوية عم سرعة ساعة متغيرة تبلغ 2.4-3.5 جيجاهرتز، كما  تستخدم وحدة معالجة الرسومات أحدث بنية RDNA2 مع 8 وحدات حسابية، حيث  يحتوي APU على غلاف طاقة من 4-15 واط.

Valve Steam Deck is a handheld gaming PC that runs SteamOS

وتوفر شركة  Valve ثلاثة خيارات، ويحتوي الطراز الأساسي على 64 جيجابايت من eMMC ، وهو أيضًا أبطأ مساحة تخزين يمكن الحصول عليها على جهاز كمبيوتر Steam Deck ، ويحصل الإصدار المتوسط على 256 جيجابايت من سعة تخزين NVMe SSD أسرع .

Valve Steam Deck is a handheld gaming PC that runs SteamOS

بينما يحصل الخيار الأفضل من جهاز كمبيوتر Steam Deck  على محرك أقراص NVMe SSD أسرع بسعة 512 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت من ذاكرة من نوع  LPDDR5. 
ويحتوي جهاز كمبيوتر Steam Deck  على إصدار مخصص من متجر Steam يتيح لك تسجيل الدخول والانتقال مباشرة إلى مكتبة Steam الخاصة بك، كما  يمكنك أيضًا تصفح الألعاب وشرائها كما تفعل على الكمبيوتر الشخصى .

  
سعر جهاز كمبيوتر Steam Deck 

 
ويبدأ سعر جهاز كمبيوتر Steam Deck  من حوالي 400 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي جنيه مصري. 
 

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