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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حياة كريمة" ملحمة من البناء والتعمير لتطوير 4658 قرية باستثمارات ٧٠٠ مليار جنية بسواعد المصريين

رئيس جامعة طنطا: حياة كريمة المشروع الأكبر على مستوى العالم

د.محمود ذكى
د.محمود ذكى

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بالحضور فى المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»، الذى تم تنظيمه تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى باستاد القاهرة الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، وعدد من الوزراء وبمشاركة عدد كبير من المواطنيين.


قال د. محمود ذكي على هامش المؤتمر، إن المشروع القومى "حياة كريمة" أعظم وأهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر فى العصر الحديث، ويستهدف بناء الإنسان المصرى وإعادة بناء شاملة لمكونات الدولة المصرية وإحداث تنمية شاملة.


وأضاف رئيس الجامعة، أن الرئيس السيسي، صانع معجزة البناء والتنمية والتقدم فى العصر الحديث وتدشينه للجمهورية الجديدة بالتزامن مع إطلاق أكبر مشروع في العالم لتطوير القرية المصرية، هو عبور بمصر إلى المستقبل المشرق.

 
وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تستهدف القضاء على الفقر والتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا فى القرى والمراكز المستهدفة والبالغ عددها 4658 قرية بإستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه والذى سيؤدى إلى تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة.

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