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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عمرو مختار: مشروع حياة كريمة يعيد الأمل والبهجة لكل مصري

عمرو مختار الأمين
عمرو مختار الأمين المساعد للجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن

أعرب الإعلامى عمرو مختار الأمين المساعد للجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن، عن سعادته البالغة وفخره في المشاركة بمبادرة حياة كريمة التي تعيد مقام القرية المصرية وتعيد الفرحة والبهجة إلى مواطنيها. 


وأضاف، أنه سعيد أيضا بهذا اليوم العالمي والتاريخي الذي يشهد إطلاق أكبر مشروع على مستوى العالم، باعتبار أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع الأضخم الذي لم تقم أي دولة في العالم في العصر الحديث بتنفيذه. 

وأشار مختار، إلى أن المبادرة تستهدف توفير حياة لائقة بالبسطاء ودعمهم لتوفير احتياجاتهم وضمان معيشة كريمة لهم، وأن الدولة تحرص على رعاية هذه الفئات. 

 

وأكد مختار أنه فخور بالرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ هذا المشروع العملاق ووصفه بـ القائد العظيم.

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