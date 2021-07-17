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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم صيد السمك بالطعم الحي؟

صيد السمك
صيد السمك

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم صيد السمك بالطعم الحي؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صيد السمك بالطعم الحي حلال ولا حرج فيه شرعا ، من خلال الدودة وتعليقها في السنارة فتتم حالة الصيد.

صيد الأسماك بالصعق الكهربائي
قالت دار الإفتاء المصرية إن عملية صيد الأسماك والأحياء المائية بطريقة الصعق الكهربائي حرام شرعًا.

وأضافت «الإفتاء» في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك» أن هذا الحكم ثابت شرعًا سواء أكان التيار المستخدم قويًّا أم ضعيفًا.

وأوضحت أن السبب وراء تحريم صيد الأسماك بالصعق الكهربائي هو إيلام الأحياء المائية وتعذيبها، وهذا يتنافى مع مقصود الشريعة الإسلامية في إحسان عملية تذكية الحيوان.

واستندت في فتواها بحديث النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»، رواه مسلم.

حكم صيد الحرم
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على حرمة صيد الحرم على المحرم، واستدلوا على هذا بقوله تعالى "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ"، ودلت الآية على أن الله تعالى نهى عن قتل صيد الحرم، والنهي يقتضي التحريم.

وأضافت خلال إجابتها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم صيد الحرم؟" أن حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا».

ودل الحديث: أن النبي صلى الله وسلم نهى عن تنفير صيد الحرم، والنهى يقتضي التحريم، قال النووي: "والتَّنْفِيرِ: هُوَ الْإِزْعَاجُ وَتَنْحِيَتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَإِنْ نَفَّرَهُ عَصَى سَوَاءٌ تَلِفَ أَمْ لَا لَكِنْ إِنْ تَلِفَ فِي نِفَارِهِ قَبْلَ سُكُونِ نِفَارِهِ ضَمِنَهُ الْمُنَفِّرُ".

 

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