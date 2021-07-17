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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيد الطرق بالأقصر لحين الإنتهاء من المشروعات القومية

حملات لتمهيد الطرق
حملات لتمهيد الطرق

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر تمهيد كافة الطرق بالمركزي والقرى التابعة له لحين الإنتهاء من المشروعات القومية الجاري تنفيذها من مد شبكات الغاز الطبيعي والصرف الصحي واعادة رصف جميع الطرق مشيرا الى أنه تم  تمهيد طريق ابو قليعي بقرية السلام.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات

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واضاف عاشور انه تم ردم الحفر بالتربة الزلطية وتسويتها بمعدات الوحدة المحلية وتمهيد الطريق بسيارات رش المياه وذلك تيسيرا على المواطنين ، وذلك تحت إشراف مدير مرافق المركز .
وأوضح رئيس مدينة ارمنت أن أعمال التمهيدي تمت بمشاركة المجتمع المدني حيث شارك الحاج خميس دغار والحاج يسري رضا بعدد ٤ قلاب سعة ١٦م٣ للعمل الي جانب معدات الوحدة المحلية في أعمال التمهيد بالإضافة  إلى تبرعهم  بالتربة الزلطية.


وأكد عاشورعلى ضرورة وأهمية مشاركة منظمات وأفراد المجتمع المدني في تلك المرحله.

ومن جانب آخر وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد صرح  رئيس مركز ومدينة ارمنت  بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية.
 

وأوضح عاشور بأن المخالفة عبارة تعدي بعمل قواعد  واعمدة خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض ال ٥٧ إصلاح ارمنت الوابورات وتمت الإزالة في المهد بإزالة رقاب الاعمدة وقطع حديد التسليح المستخدم في جميع القواعد الخرسانية لضمان عدم إقامة المخالفة مرة أخرى.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.
 

تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسؤلي المتابعة الميدانية بالمركز  ورئيس جمعية إصلاح الوابورات.

 

حملات نظافة باسنا 

ايضا  شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى. 


وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٢٠ طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بالطريق المؤدى للحديقة الدولية وطريق عزبة صالح 
وشارع البحر ومداخل عزبة الخزان وذلك بجانب تفريغ الحاويات.  


شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحي حافظ مدير قسم النظافة فؤاد سالم مدير الحملة. 
 

وفي السياق ذاته تمكنت الوحدة المحلية بالدير برئاسة ابوعوف العفى من رفع ١٥ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بطريق المعاهدة والطرق المؤدى إلى مجمع المدارس كما تم ايضا قص وتقليم الاشجار بالطريق السريع مصر اسوان ومدخل قرية الهنادي.

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