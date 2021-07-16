حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق في الأقصر

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملة مكبرة بمركز إسنا لضبط الأسواق، بقيادة الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة .



وأسفرت الحملة عن تحرير 4 مخالفات تموينية، حيث تم ضبط تاجر تموين قام بالاستيلاء على 42 كرتونة زيت طعام تموينى بكل كرتونة ١٢ زجاجة بإجمالي ٥٠٤ زجاجة بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء.

وتم ضبط ٣٥ كرتونة زيت طعام تموينى بكل كرتونة ١٢ زجاجة بإجمالى ٤٢٠ زجاجة داخل مخزن غير مرخصة بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء.



وتم برفقة الطب البيطري تحرير ٢ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية.



وشنت المديرية حملة لمراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والمطاعم والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.



وتشكلت لجنة برئاسة المهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وعماد الدين فؤاد، وشريف سعد، ومحمد عبد الرحيم، ودكتورة امال أديب، ودكتورة سماح رضا.



وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط ٣ مطاعم شهيرة لحيازتها ١١٠ كيلو لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الادمى بفحص الأطباء البيطرين.



وتحرر محاضر ٩٩٥٩ و٩٩٦٠ و٩٩٦١ جنح وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

الطب البيطرى يستعد لعيد الاضحى



ومن جانب آخر وفى ضوء استعدادات مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر لعيد الأضحى المبارك ووفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم برفع درجة الاستعداد القصوى .

اوضح دكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطرى بالاقصر انه تم تفعيل غرفة العمليات فى المديرية والإدارات التابعة على مدار الساعة وابلاغ غرفة عمليات المحافظة بما يستجد كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر الحكومية على مدار ايام عيد الأضحى المبارك.

مشيراً الى انه تقرر مد فترة العمل فى جميع المجازر حتى غروب الشمس لاستيعاب الزيادة فى اعداد المذبوحات ، كماوافق المستشار مصطفى ألهم على الذبح مجانا خلال وقفة وايام عيد الاضحى المبارك.

واكد بشار على انه تم تدعيم المجازر بأطباء اضافيين خلال فترة العيد مع التنبيه على الجميع بالالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حيث تم توزيع كمامات وملابس وقائية على جميع فرق العمل بالمجازر والتنسيق مع مجالس المدن كل فى نطاقه لرفع درجة الجاهزية بجميع المجازر وتوفير العمالة والتجهيزات اللازمة.

وأخيراً تم التنسيق مع الجهات المعنية (مديرية التموين- مباحث التموين- شرطة المسطحات- المحليات ) لتكثيف حملات المرور على اماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.