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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح 10 عمليات تغيير مفصل كامل بمستشفى حورس التخصصي في الأقصر

عملية جراحية
عملية جراحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح إجراء 10 عمليات تغيير مفصل كامل للمرضى في يوم واحد بمستشفى حورس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. 

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم إجراء عمليات تغيير المفاصل بنجاح للمرضى داخل المستشفى، مشيرة إلى أن منهم 5 حالات "تغيير مفصل حوض"، و 5 حالات "تغيير مفصل ركبة"، وتعد هذه العمليات من العمليات الدقيقة والتي يتم اللجوء إليها في حالة عدم فعالية الأدوية والطرق غيرالجراحية، كما أنها تساعد في تحسين الوظائف الحياتية اليومية للمرضى.

وأضافت، أنه تم إجراء هذه العمليات خلال يوم واحد بمستشفى حورس التخصصي على يد فريق من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في جراحات العظام والمفاصل، وذلك بقيادة .د. محمد موسي "استشاري جراحة المفاصل"، وبمشاركة كلًا من.د. منتصر الشرقاوي "استشاري جراحة العظام"، د. أحمد سلطان "أخصائي جراحة العظام، د. أحمد ابراهيم "أخصائي جراحة العظام"، د. محمد أنور "طبيب مقيم جراحة العظام"، وكذلك تحت إشراف د. هاني المصري "رئيس قسم جراحة العظام" بالمستشفى.

وتابعت الهيئة: أنه تم خروج جميع المرضى من المستشفى بحالة جيدة على أن يتم استكمال المتابعات بالعيادات الخارجية للمستشفى، لافتة إلى أن عمليات تركيب المفاصل الصناعية لا تتكلف سوى 300 جنيه مساهمة يسددها المريض ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

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ولفتت هيئة الرعاية الصحية، إلى توافر أكثر من 25 تخصص طبي داخل مستشفى حورس التخصصي، إضافة إلى أنه تم استحداث 6 خدمات طبية جديدة بالمستشفى، تشمل، جراحات العمود الفقري المتقدمة، جراحات الفقرات العنقية، منظار القنوات المرارية، جراحات السمنة باستخدام المنظار لتحويل المسار وتدبيس المعدة، جراحات الرأس والرقبة والفكين بتقنية 3D، وجراحات التجميل المعقدة والجراحات الميكروسكوبية، لضمان توفير مختلف الخدمات الطبية والعلاجية المتقدمة والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي محافظة الأقصر.

واستكملت، أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 103 سرير داخلي، 16 سرير للطوارئ، 7 أسرة إفاقة، 4 غرف عمليات، 8 حضانات، بالإضافة إلى وحدات "الغسيل الكلوي، المناظير الجراحية، مناظير الجهاز الهضمي"، وذلك فضلًا عن الرعايات المركزى الكبرى والمتوسطة و23 عيادة خارجية.

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