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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كليب "مون شيري" للفنانة سميرة سعيد يتصدر تريند جوجل

سميرة سعيد
سميرة سعيد

تصدرت المطربة سميرة سعيد، تريند جوجل وذلك بعد طرح اعنيتها الجديدة  «مون شيري Mon Cheri».

ويعطي الفيديو كليب الخاص بالاغنية طابع وأجواء الستينات والسبعينات وكلمات الاغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.

وقالت سميرة سعيد خلال مداخلة مع الاعلامي عمرو أديب على برنامج الحكاية والمذاع على قناة إم بي سي مصر اغنية مون شيري عند سماعها تشعر وكانها من السبعينات مشيرة إلى انه تم استخدام الجيتار والأورج بنفس الطريقة لتلك الفترة، أما عن التصوير فتشعر وكأنها تعود للخمسينيات والستينيات، حيث تم استخدام السيارات القديمة للدلالة على هذه الفترة.

وأضافت «الشهر المقبل سيجرى إصدار أغنية جديدة وسيتم الانتهاء منها مع بداية عام 2022، ولقد بدأت في ألبوم جديد منذ 3 أشهر،وسيتم إطلاق أغنية كل فترة حتى يكون لكل أغنية بها صدى وتأثير على الجمهور حيث أن التسويق حاليا في الأغاني مختلف ومن الصعب الدفع بألبوم كامل مرة واحدة.

 

جوجل فيديو كليب سميرة سعيد عمرو أديب تريند جوجل كليب مون شيري

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