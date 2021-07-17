الأحوال المدنية يوفد قوافل مجهزة لتقديم خدماته للمواطنين بخمس محافظات

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، المنيا، والأقصر وأسوان.



كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ13 مواطنا، نظراً لظروفهم الصحية، وذلك بمحال إقاماتهم والمستشفيات التي يتلقون العلاج بها، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وأوفد القطاع مأموريات خارجية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بعدد من القطاعات والمؤسسات العلمية والاجتماعية.



وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما يأتي تفعيلا لسياسة الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.