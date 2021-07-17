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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: استئناف العمل بإدارة تصاريح العمل اعتباراً من ثانى أيام عيد الأضحى

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، استئناف العمل بالإدارة العامة لتصاريح العمل بالمبنى الجديد بالمجمع الأمني؛ وذلك اعتباراً من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة أن استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمبنى الجديد الكائن بالمجمع الأمنى المواجه لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، سيكون لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء أجازة العيد والراغبين فى استخراج تصاريح العمل.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية محمود توفيق، بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج، والمعارين للعمل خارج البلاد، فى استخراج تصاريح العمل لهم .

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