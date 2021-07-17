«بكره لينا» تعلن انضمامها إلى «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة»

أعلن عدد من الكيانات و المبادرات الشبابية، انضمامها لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الذى تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، الخميس الماضى، الذى عقد بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى.



في السياق ذاته، اعلنت مؤسسة بكره لينا، انضمامها إلى "اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، مقدمين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوتهم لحضور المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة.



وأضافت المؤسسة، في بيان لها: «نؤيد نحن كيان مؤسسة بكره لينا وبشدة فكرة الكيان الجديد الذي طال انتظاره وهو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وأنه شرف لنا أن نعلن انضمامنا له ونعدكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه ورفعة وعلو مكانة هذا الكيان العظيم».