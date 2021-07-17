"صحة الغربية": توقيع الكشف الطبي علي 1230 حالة ضمن قافلة طبية في سمنود

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية القرى النائية للاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية حياة كريمة وبتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأكد وكيل الوزارة، علي توفير أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، مشيداً بالدوره البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

وأشار إلي إنه تم تنظيم قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية طوخ مزيد في السنطة بدأت أعمال القافلة الجمعة واستمرت لمدة يومين، وسيتم استكمال أعمال القوافل بالقري الأكثر إحتياجًا بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة هذا وتتضمن القوافل الطبية تخصصات باطنة وجلدية وعظام وأطفال وجراحة وأشعة وتحاليل، مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.

وكشف الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أنه تم البدء في الكشف علي الحالات بقرية بهبيت في سمنود وتم توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ 1230 حالة في العديد من التخصصات الطبية، وهي تخصصات «أطفال، باطنة، جلدية، عظام، وغيرها»، وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث إلى مستشفي سمنود العام.



كما تم تقديم ندوات تثقيفية وتوعية المواطنين وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأسر خلال المرحلة المقبلة.

صحة الغربية:توقيع الكشف الطبي علي1230 بالقافلة الطبية بمركز السنطة

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