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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 دقيقة .. الأهلي يهدد بالعرضيات وكايزر يعتمد على المرتدة

صدى البلد

مرت 15 دقيقة من عمر المباراة بين فريقي الأهلي وكايز تشيفز بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، على ملعب محمد الخامس فى نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وبدأ الأهلي متراجع في أول دقيقة أمام الضغط من لاعبي كايزر .

وجاءت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح كايزر تشيفز شتتها دفاع الأهلي بنجاح فى الدقيقة 2 .

وتلقى عمرو السولية عرضية رائعه من علي معلول ليمررها برأسية ولكن خروج ممتاز من حارس مرمى كايز تشيفز فى الدقيقة 3 .

وواصل الأهلي بنتفيذ العرضيات فى الدقيقة 4 عن طريق علي معلول ولكن شتتها دفاع كايزر تشفز بنجاح فى الدقيقة 4 .

تشكيل الأهلي:


محمد الشناوي، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأكرم توفيق، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز، وحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وتعزير رقمه القياسي في التتويج باللقب للمرة الـ10 في تاريخه.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام  كايزر تشيفز، بعد التغلب على فريق الترجي الرياضي التونسي في دور نصف النهائي بنتيجة4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد المغربي، بعد الفوز عليه بهدف دون رد في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة. 

الأهلي وكايز تشيفز نهائى دورى أبطال إفريقيا ملعب محمد الخامس عمرو السولية تشكيل الاهلي

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