أوفر برايس لـ شيري تيجو 7  موديل 2021 .. تفاصيل

شهدت النسخة شيري تيجو 7 موديل 2021، زيادة غير رسمية من قبل بعض موزعي و تجار السيارات، و قدرت القيمة التسويقية الجديدة وفقا لتسعيرة الاوفر برايس بقيمة قدرها 4 الاف جنيه، وذلك لجميع الفئات المقدمة من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات تيجو 7، و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

مواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021

تستمد شيري تيجو 7 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة للعجلات الامامية عبر علبة تروس أوتوماتيكي الأداء تتكون من 6 نقلات، بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021

تعتمد السيارة على حزمة من وسائل الأمن و السلامة مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و فرامل EBD، و خاصية التعامل مع المنحدرات و المرتفعات، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني ESP، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، إلى جانب اعتماد السيارة على عدة تجهيزات اخرى مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة، و عجلة قيادة مالتي فانكشن، و مرايات جانبية كهربائية، مع مستشعرات ركن خلفية مدعومة بكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، و فتحة سقف بانوراما لفئة عالية التجهيز.

أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر رسمي يبلغ 285 ألف جنيه بينما يبلغ السعر التجاري بعد قيمة الاوفر برايس نحو 289 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر رسمي يبلغ 309 ألف جنيه بينما يقدر السعر التجاري للسيارة بعد الاوفر برايس لتصل إلى 313 الف جنيه.