عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس لـ شيري تيجو 7  موديل 2021 .. تفاصيل

اوفر برايس لـ شيري
اوفر برايس لـ شيري تيجو 7  موديل 2021 .. تفاصيل

شهدت النسخة شيري تيجو 7 موديل 2021، زيادة غير رسمية من قبل بعض موزعي و تجار السيارات، و قدرت القيمة التسويقية الجديدة وفقا لتسعيرة الاوفر برايس بقيمة قدرها 4 الاف جنيه، وذلك لجميع الفئات المقدمة من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات تيجو 7، و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

مواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 

 

تستمد شيري تيجو 7 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة للعجلات الامامية عبر علبة تروس أوتوماتيكي الأداء تتكون من 6 نقلات، بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021

 

تعتمد السيارة على حزمة من وسائل الأمن و السلامة مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و فرامل EBD، و خاصية التعامل مع المنحدرات و المرتفعات، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني ESP، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، إلى جانب اعتماد السيارة على عدة تجهيزات اخرى مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة، و عجلة قيادة مالتي فانكشن، و مرايات جانبية كهربائية، مع مستشعرات ركن خلفية مدعومة بكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، و فتحة سقف بانوراما لفئة عالية التجهيز.

أسعار السيارة شيري تيجو 7  موديل 2021

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر رسمي يبلغ 285 ألف جنيه بينما يبلغ السعر التجاري بعد قيمة الاوفر برايس نحو 289 الف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر رسمي يبلغ 309 ألف جنيه بينما يقدر السعر التجاري للسيارة بعد الاوفر برايس لتصل إلى 313 الف جنيه.

شيري تيجو موديل 2021 شيرى تيجو 7 شيري تيجو 7 موديل 2021 تيجو 7

ترشيحاتنا

مشهد مخيف .. دبة تنهش مدربة سيرك بوحشية أمام الجمهور

أنواع جديدة تنضم لمزاد 27 يوليو لسيارات الحوادث .. تعرف عليها

أكثر دعاء مستجاب يوم عرفة.. يحقق الله لك ما تتمناه

"يوم الصفر" ثغرة تهدد أكثر من مليار مستخدم لجوجل كروم.. تفاصيل

موسيماني : لم استمع للانتقادات بل لآراء الجهاز المعاون واللاعبين

بالأسعار.. مواصفات جي إم سي أكاديا 2021 في السعودية.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

جبروت رجل..يحبس زوجته وابنتيه 3 أشهر بدون طعام أو شراب اعرف السبب|شاهد

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ