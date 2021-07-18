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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاركو يعلن موعد اختبارات الناشئين والبراعم بالإسكندرية

نادي فاركو
نادي فاركو

أعلن نادي فاركو تفاصيل بدء اختبارات الناشئين والبراعم والتي ستنطلق في الإسكندرية بعد أيام.

وقرر نادي فاركو إقامة اختبارات الناشئين والبراعم في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوم الأحد الموافق 25 يوليو الجاري على استاد الجامعة بالشاطبي بقيمة 50 جنيه (ثمن الاستمارة).

وتشمل الاختبارات الأعمار  من مواليد 2001 حتى 2007 (ناشئين) ومن مواليد 2008 حتى 2013 (البراعم).

يذكر أن نادي فاركو بدأ اختبارات قطاع الناشئين والبراعم بمحافظة البحيرة يوم الخميس الماضي على ملعب ساحة الحرية بدمنهور.

 

فاركو : احتفظنا بـ21 لاعبا .. وهناك 6 لاعبين انتهت إعارتهم من الـ14 الراحلين
 

في سياق آخر، تحدث عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو عن استمرار ٢١ لاعبا في صفوف فاركو من قائمته التي صعد بها إلى الممتاز واستغناء الجهاز الفني عن ١٤ لاعبا في خطة  دعم صفوف الفريق بلاعبين جدد والمنافسة بقوة في دوري الشهرة والإضاءة.
وقال عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو علي قناة أم بي سي مصر في برنامج اللعيب: "قوام فاركو كان 39 لاعب واحتفظنا ب21 لاعبا بالإضافة ل3 لاعبين تحت السن".

وأضاف: "هناك 6 لاعبين من ال14 الراحلين كانوا معارين ولم يكونوا علي قوة النادي، وإدارة النادي تقدمت بشكوي رسمية ضد الصفحات المزيفة والتي تنشر اخبار مغلوطه عن النادي".

وعن قيمة ميزانية الفريق بالموسم الماضي، شدد عاطف حنفي: "لم يتم تخصيص ميزانية قدرها 500 مليون جنيه للصفقات ومجدي عبد العاطي مستمر مع الفريق في الموسم الجديد".

وعن الصفقات وحقيقة التعاقد مع ميسي والفيس: "إدارة نادي فاركو محترفة والفريق يحتاج تدعيم في الموسم الجديد وعلاقة مسؤولي النادي قوية بميسي والفيس ولكن ذلك لا يعني مفاوضتهم"
واختتم: "لم نفاوض جنش لأنه على قوة الزمالك ولكن اتمني انضمامه للفريق، هدفنا الاستمرار في الدوري الممتاز وتقديم مستويات جيدة في الدوري الممتاز".

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