صحف الإمارات: موسيماني يحبط أفريقيا وقد يدرب في أوروبا ..بن راشد يصدر قانوناً جديداً..مشاورات الحكومة اللبنانية "بعد العيد"

مصر تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة

الإمارات اليوم: موسيماني حقق نهضة فنية جنونية في الأهلي

العقوبات الأوروبية على لبنان سيبدأ تنفيذها خلال أسبوعين

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الأحد، مجموعة من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تصريحات الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.

محمد بن راشد: نستهدف ترسيخ دبي معبراً للتجارة الدولية

وبحسب "البيان"، اعتمد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية، لما فيه تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية وتسهيل عملياتها التشغيلية والإنتاجية والإدارية، والاستماع لمقترحاتها، ودعم الأفكار التنموية الواعدة والجديدة التي تطرحها، ودعم نجاحاتها، ترسيخاً لنموذج دبي كممكّن موثوق للأعمال من مختلف أنحاء العالم، ووجهة مفضلة للشركات العالمية، وتعزيزاً لمكانة دبي عاصمة عالمية للتجارة والأعمال. وأكد أن هدف هذه الغرفة تعزيز شبكة دبي التجارية الدولية وشركائها، وترسيخ مكانتها كمعبر لحركة التجارة العالمية، وبناء شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة لها.

وقال بن راشد، إن إعادة هيكلة غرفة دبي واستحداث غرفة للتجارة العالمية هو نموذج جديد هدفه دعم شركائنا الدوليين الذين نراهن عليهم، موضحاً: «نتوقع من أعضاء الغرفة مشاركة فعالة في تنفيذ خطة دبي للتجارة الخارجية التي تستهدف رفع قيمة تجارتنا مع العالم إلى تريليوني درهم خلال 5 أعوام».

مصر تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة

وبحسب "البيان"، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية صباح الأحد، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 8 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 898 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 223 ألفا و 213 حالة حتى مساء السبت.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 283 ألفا و 636 وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 439 حالة.

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية

وبحسب "الإمارات اليوم"، أصدر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في إطار عملية تطوير منظومة العمل الحكومي في دبي، بهدف رفع كفاءة مختلف القطاعات الحيوية، وبما يضمن توفير أرقى الخدمات وأعلاها جودة، وفق أفضل المعايير العالمية، أصدر القانون رقم (13) لسنة 2021، بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، باعتبارها منظومة صحية أكاديمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

كما أصدر بن راشد القانون رقم (14) لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2018، بشأن هيئة الصحة في دبي، ضمن مخرجات خطة تطوير القطاع الحكومي، التي اعتمدها، والمقدمة من اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، سعياً لتعزيز كفاءة وفعالية ومرونة القطاع الحكومي، وبما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

مدرب الأهلي موسيماني يحبط قارة أفريقيا.. "أفضل من جوارديولا وزيدان"!

قالت صحيفة "الإمارات اليوم" في افتتاحيتها بمناسبة فوز النادي الأهلي المصري باللقب العاشر في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا:"لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع النهضة الفنية التي أجراها المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على الأهلي المصري منذ التعاقد معه في الأول من أكتوبر 2020، بتحقيقه كل البطولات الممكنة مع الشياطين الحمر حتى الآن وأبرزها تحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ النادي العريق بعد الفوز العريض على كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي 3-صفر، السبت، في المباراة النهائية".

وأضافت:"تحول موسيماني إلى أسطورة حقيقية في جنوب إفريقيا بعدما أضاف لقبه الفردي الثالث للبطولة القارية (مرتان مع الأهلي وواحدة مع فريقه السابق صن داونز)، مما دفع جماهير على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الأندية العالمية في البطولات الأوروبية الخمس للتعاقد معه للمواصفات العالية التي يمتلكها من واقعية كرة القدم وقدرته على التغيير والتحكم بمفاتيح اللعب أمام أقوى الخصوم. وأصبح موسيماني ثاني مدرب في تاريخ الأهلي يحقق لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين بعد البرتغالي مانويل جوزيه والذي توج بنسختي 2005 و2006، ليتحول إلى حالة تستحق التوقف أمامها، والتساؤل فيما إذا كان بإمكانه تولي تدريب فريق مصنف بالبطولات الخمس الكبرى الأوروبية؟".

ويقول المشجع الذي يحمل اسم "ساكريفيس" عبر "تويتر": "أقول لكم إن بيتسو موسيماني سيصبح أول مدرب أفريقي في إنجلترا"، فيما علق "أويلاني": "موسيماني أفضل من جوارديولا وزيدان، الأهلي يطارد ريال مدريد"، في إشارة إلى أن الأهلي بات على بعد ثلاثة ألقاب ليعادل ريال مدريد الأكثر تتويجاً في قارته بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 بطولة.

أما المشجع "لوينجا" فقال: "بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في العالم، ما فعله مع الأهلي هو جنون مطلق، إنها الهيمنة، لقد أحبط أفريقيا، يسيطر تمامًا على جنوب إفريقيا وكيف يفعل الشيء نفسه في مصر".

الغرب الأمريكي يستعد للأسوأ.. حر شديد وجفاف وصواعق وحرائق

وبحسب "الخليج"، تستعد منطقة غربي الولايات المتحدة، التي ضربها جفاف شديد لمزيد من الدمار جراء حرائق الغابات مع فشل الجهود المبذولة لاحتواء حريق هائل في جنوبي ولاية أوريجون وتوقع حصول صواعق جافة خطِرة في كاليفورنيا.

وامتد حريق «بوتليج فاير» قرب حدود ولاية أوريجون مع كاليفورنيا بين عشية وضحاها إلى 240 ألف فدان، أي أكبر من مساحة مدينة نيويورك وأكبر حريق نشط في الولايات المتحدة، فيما تم احتواء سبعة في المئة فقط منه.

وقال قائد فرقة الإطفاء روب ألين: «يبلغ طول محيط (بوتليج فاير) أكثر من مئتي ميل (322 كيلومتراً تقريباً) وهي مسافة ضخمة تصعب محاصرتها». وأضاف: «نحن مستمرون في استخدام كل الموارد المتاحة، من جرافات إلى طائرات إطفاء الحرائق للوصول إلى الأماكن التي يكون من الآمن استخدامها فيها، خصوصاً في ظل الظروف الجوية الحارة والجافة والرياح التي يتوقع أن تزداد قوة».

تأجيل المشاورات حول تشكيل الحكومة اللبنانية إلى ما بعد «الأضحى»

وبحسب "الخليج"، لن تكون تداعيات اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بالأمر السهل على الصُعُد الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والمعيشية، وذلك باعتراف القوى الدولية على اختلاف توجّهاتها، وهو ما ينذر بتفاقم الأمور أكثر، خصوصاً بحال لم يسارع الأفرقاء على الاتفاق على شخصية تحظى بتوافق قوى الداخل والخارج، وقادرة على الإيحاء بالثقة للمجتمع الدولي.

وبحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن، فلا بوادر حول إمكانية الاتفاق، بانتظار المشاورات الجارية في الكواليس على إمكانية وضع صيغةٍ توافقية.

وأشارت مصادر سياسية إلى أنّه، «حتى الآن رئيس الجمهورية يفضّل الذهاب إلى خيار حكومة اللون الواحد، وتكليف شخصية محسوبة سياسياً على قوى الثامن من آذار، الأمر الذي يرفضه الرئيس نبيه بري، إذ هو وحليفه حزب الله لا يريدان تكرار تجربة حسان دياب. في المقابل الحريري ورؤساء الحكومة السابقون يرفضون تسمية أي شخصية لتكليفها، كي لا تتكرس سابقاً مكافأة الرئيس على تعطيله لمساعي الرؤساء المكلّفين بموجب استشارات نيابية ملزمة».

وجاء في بيان نُشِر على موقع وزارة الخارجية الروسية: «نأمل في قيام رئيس البلاد بإجراء المشاورات التي ينص عليها الدستور مع ممثلي الفصائل البرلمانية في المستقبل القريب لاتخاذ قرار بشأن رئيس وزراء جديد، وتشكيل حكومة مؤهلة تحظى بدعم جميع القوى السياسية والطائفية القيادية».

ومن جهة أخرى تشير المعلومات إلى أنّ دول الاتحاد الأوروبي بدأت بوضع خطة، وقانون كامل، لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين.

وتؤكد المعلومات أنّ العقوبات الأوروبية سيبدأ تنفيذها خلال أسبوعين.