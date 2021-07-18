شاب يسرق صندوق التبرعات داخل مسجد بشبرا الخيمة..فيديو

قد يصل التبجح بالبعض إلى التعدي على الناس ونهب أموالهم ومتاعهم، لكن كيف للتبجح أن يصل إلى التعدي على حدود الله داخل بيته وبين يديه؟.

أثار مقطع فيديو صادم غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور شاب في المقطع أثناء قيامه بسرقة صندوق التبرعات بعد الصلاة داخل مسجد في شبرا الخيمة.

يقف الشاب في المقطع الصادم داخل مسجد في شبرا الخيمة خلف الإمام والمصلين الذين وقفوا يؤدون الصلاة بين يدي الله متحينًا اللحظة المناسبة لسرقة صندوق التبرعات قبل قيامهم من السجود.

ألم يعلم بأن الله يرى؟

وبنظرات شيطانية يلتفت الشاب يمينا ويسارا، وبمجرد سجود الإمام والمصلين على أرض مسجد يحمل صندوق التبرعات بين يديه ويفر هاربا إلى خارج المسجد ظنًا منه بأن أحدًا لم يراه.

وثقت كاميرات المراقبة داخل المسجد مشهد السرقة الصادم، وانتشر المقطع على نطاق واسع مثيرًا موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل.

وعلقت صفحة شبرا الخيمة المختصة بأخبار المنطقة على الخبر: “حسبي الله ونعم الوكيل الحال وصل بينا لكدا كل يوم سرقة جامع.. ده حرامي سرق الصندوق بتاع الجامع حطه في كيس أسود وخد الصندوق ومشي.. العنوان شبرا الخيمة مساكن اسكو مدينة الوحدة الجديدة شارع أبو الحجاج مسجد جمال الدين

الي يستدل عليه يتواصل معانا علي الصفحه”.



https://www.facebook.com/shobraelkhema/videos/497852017959636/